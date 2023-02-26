وكيل أوقاف الأقصر: منح علاوة تشجيعية لـ260 موظفا من العاملين بالمديرية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن صدور قرارات بمنح علاوة تشجيعية لـ260 موظف من العاملين بالمديرية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام بالجانب الوظيفى للعاملين فى المديرية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تشرفت المديرية بالإعلان عن صدور قرارات منح علاوة تشجيعية لعدد 260 موظفا من العاملين بالمديرية، وذلك وفق القواعد المتبعة وهم مقيمى الشعائر والمؤذنين والعمال والمحفظين، مؤكداً على أصحاب الفضيلة مديرى الإدارات التابعة للمديرية، سرعة التنسيق مع ديوان المديرية لإنهاء استلام القرارات الخاصة بهذا الأمر كل فيما يخصه موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات ذات الاختصاص للمساعدة فى سرعة إنهاء هذا الأمر.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، عن ملامح خطة مديرية أوقاف الأقصر لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1444/ 2023، حيث تم تحديد 1274 مسجد للتراويح و102 مسجد للإعتكاف، والدروس الدينية وغيرها من التجهيزات للشهر الكريم، حيث وضعت مديرية أوقاف الأقصر خطتها لإستقبال شهر رمضان، والتى تشمل تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة الإستعداد لإستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر استعدادا لإستقبال شهر رمضان، وتحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف وصلاة عيد الفطر المبارك.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تشمل الخطة أيضاً التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الأقصر، وذلك إستعداداً لإستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تبلغ عدد مساجد صلاة التراويح 1274 مسجد، وعدد مساجد الاعتكاف 102 مسجد، وعدد مساجد التهجد 361 مسجد، وعدد مساجد درس العصر 827 مسجد، وعدد مساجد درس السهرة 827 مسجد، وعدد مساجد صلاة عيد الفطر المبارك 1274 مسجد، وذلك بجانب العديد من البرامج الدعوية الآخرى، التى سوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.