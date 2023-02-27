أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط عاطل أحدث إصابة سيدة وفر هاربا بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها لضبط عاطل، له معلومات جنائية، صادر ضده حكمين بالحبس، بدائرة مركز شرطة قليوب، حيث تسبب خلال فترة هروبه فى إصابة سيدة بارتجاج فى المخ وجرح قطعى فى اليد اليسرى وفر هاربا، وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل مصابة بارتجاج فى المخ وجرح قطعى فى اليد اليسرى وجرح فى الرأس واتهمت أحد الأشخاص بالتعدى عليها بالضرب

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالفحص تبين أن المبلغة تدعى "أ ع ر"، ربة منزل، حررت محضرا تتهم فيه المدعو "س م ن"، عاطل، له معلومات جنائية، وصادر ضده حكمين بالحبس، بإصابتها بارتجاج فى المخ وجرح قطعى فى اليد اليسرى وجرح فى الرأس.

وكشفت التحريات، أن المتهم هارب من حكم صادر ضده بالحبس لمدة سنة مع الشغل فى واقعة استعراض القوة وفرض السطوة وتكدير الأمن العام وحيازة أسلحة بيضاء، كما تبين أنه هارب من حكم بالحبس لمدة 6 أشهر فى قضية بقليوب، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض عليه.