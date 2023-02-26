703 منافذ ثابتة ومتحركة بسوهاج لتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين

سوهاج - محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج، افتتاح العديد من المنافذ والشوادر والمعارض، والمجمعات الثابتة والمتحركة، لتوفير المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بنطاق المحافظة، حيث بلغت تلك المنافذ 703 منافذ، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ووزارة الزراعة، في إطار خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية والمنتجات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بالتوازي مع جهود الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

ومن جانبه أوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، في تصريحات خاصة، أن عدد منافذ الجمعيات الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة التموين بنطاق المحافظة بلغ 636 منفذ، منها 393 منفذ جمعيتي، و 132 مجمعات استهلاكية، و92 جمعيات استهلاكية فئوية، و15 سيارة متنقلة مشروع "عربتي"، و4 منافذ للشركة المصرية لتجارة الجملة، مشيرا إلى أن عدد منافذ البيع الثابتة والمتحركة التابعة للقوات المسلحة بلغ 35 منفذ، منها 9 منافذ متحركة، وبلغ عدد منافذ البيع التابعة لوزارة الداخلية 13 منفذ ثابت "أمان"، و4 منافذ ثابتة "كلنا واحد"، لافتا إلى وجود 2 منفذ ثابت للغرفة التجارية، ومنفذ ثابت للزراعة .

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم إقامة 5 معارض "أهلا رمضان" بالتعاون مع الغرفة التجارية، بمدينة ناصر أمام الاستاد الرياضي، وشارع الجرجاوية بحي غرب سوهاج، ومنطقة "سيتي" بحي شرق، وميدان العارف بالله، ومدينة أخميم، مشيرا إلى أنه جاري إقامة 7 معارض أخرى استعدادا لشهر رمضان الكريم، بمراكز "جرجا، والبلينا، والمنشاة، والمراغة، وساقلتة، وطهطا، ودار السلام".