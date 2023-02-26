19 منشأة صحية لفحص المقبلين على الزواج بالدقهلية.. 73 حالة باليوم الأول

الدقهلية ــ شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، عن انطلاق أعمال المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين علي الزواج بمحافظة الدقهلية، في عدد 19 منشأة صحية علي مستوي مراكز ومدن المحافظة كمرحلة أولي، وقال "مختار"، إن المبادرة تأتى ضمن مبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة 100 مليون صحة لبناء الانسان، تنفيذا لرؤية مصر في تنمية الأسرة المصرية، وأضاف "مختار" أنه يتم من خلال المنظومة تفعيل العمل بوثيقة الزواج الجديدة وايقاف العمل بنموذج الشهادات القديمة.

ووجه محافظ الدقهلية، بضرورة تنمية الوعي لدي المواطنين بأعمال المبادرة والتعريف بها بمراكز ومدن وقري المحافظة، ونشر التوعية بأهميتها والحرص على تغطية جميع المناطق لضمان نجاحها وتحقيق هدافها المرجوة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة لمياء سلامة "مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بالدقهلية، إن عدد المتقدمين للفحص خلال اليوم الأول لبدء أعمال المبادرة 73 حالة علي مستوي المحافظة، من خلال المنافذ التي تم تحديدها والإعلان عنها للمواطنين لتقديم الخدمة، وذلك بإشراف ومتابعة الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، والدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية، وأضافت أنه يتم استقبال المقبلين على الزواج وتقديم المشورة والفحص وتسجيل البيانات وأخذ عينات المعمل للتحليل حتى الحصول على شهادة الفحص أو ما يسمي وثيقة الزواج حتى يتمكن الزوجان من الحصول على أوراق ثبوتية يستطيعان من خلالها استكمال الإجراءات فيما يحافظ على حقوق الأسرة المزمع إقامتها.

وقالت إن الفرق الطبية بالمبادرة تقوم بالكشف عن الأمراض المعدية، والأمراض غير السارية، وفحوصات الأمراض الوراثية، وإجراء فحوصات معملية متنوعة للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلي هذه الخدمات الصحية من المواطنين.

جدير بالذكر، أن المنافذ التي تم تحديدها لتقديم خدمات المبادرة لفحص المقبلين علي الزواج هي المركز الصحي العام بالمنصورة والوحدة الصحية بالدنابيق مركز المنصورة والمنشأة الصحية بقرية الجزاير ببلقاس والمنشأة الصحية بالعزيزة مركز المنزلة ومركز طب الأسرة بالبجلات مركز منية النصر والمنشأة الصحية بالكفر الجديد بمركز ميت سلسيل والمنشأة الصحية بقرية المرساة بمركز دكرنس والمركز الطبي الحضري بالمنزلة ووحدة رعاية الطفل بمدينة شربين والمنشأة الصحية بطهواي مركز السنبلاوين ووحدة طب الأسرة بدرين مركز نبروه ووحدة طب الأسرة بالعصافرة مركز المطرية وبقرية أبو داود مركز تمي الإمديد ووحدة الرعاية الأولية بمدينة أجا ومركز طب الأسرة بمحلة دمنة وبقرية الصلاحات مركز منية النصر ووحدة رعاية الطفل بمدينة طلخا ومركز رعاية الطفل بمدينة بلقاس وبقرية ميت محسن بمركز ميت غمر.