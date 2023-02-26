11 منشأة صحية لتوقيع الكشف الطبى للمقبلين على الزواج بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إنه جرى تخصيص 11 منشأة صحية بمختلف أنحاء المحافظة، لتقديم الخدمات الصحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج.

وأضافت وكيل وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أنه جرى تخصيص المركز الطبى بمدينة سيدى غازى، وفى مركز ومدينة بيلا، ومركز دسوق، والمركز الطبى الحضرى، ومدينة بلطيم، ومركز مطوبس، لتوقيع الكشف الطبى.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أنه جرى تخصيص أيضًا فى مركز سيدى سالم، ومركز فوة، كما تم تخصيص مركز رعاية الطفل، وفى مركز الرياض، المركز الطبى، وفى مركز ومدينة كفر الشيخ، جرى تخصيص المركز الطبى، وفى مركز ومدينة الحامول، جرى تخصيص المركز الطبى، وفى مركز ومدينة قلين، جرى تخصيص مركز رعاية الطفل.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إلى أنه مع بدء تنفيذ المبادرة اليوم، تم استلام جميع مستلزمات التشغيل من التموين الطبى، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية وتواجد مديرى رعاية الأمومة والطفولة بالمراكز، بهدف الوقوف على أى معوقات للتشغيل واستقبال شكاوى المقبلين على الزواج على مدار الساعة.