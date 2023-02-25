كفر الشيخ تبدأ الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن بدء فاعليات حملة "حقك تنظمي"، والتي تنظمها مديرية الصحة بكفر الشيخ، لتقديم الخدمات المجانية الموسعة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى"، في إطار الحفاظ على استمرارية إتاحة وتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية.

وتنفذ الفعاليات على مرحلتين، المرحلة الأولى من 25 فبراير وحتى الأول مارس، بإدارات" بيلا-مطوبس - الرياض - كفرالشيخ - بلطيم – قلين"، والمرحلة الثانية في الفترة من 4 مارس حتى 8 مارس 2023 بإدارات" دسوق - سيدي سالم - سيدي غازي - الحامول – فوه".

وأوضحت الدكتورة إلهام محمد، وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الحملة تهدف إلى إتاحة وتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بجانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات والأسرة، إلى جانب ابتكار طرق غير تقليدية لجذب وتحفيز المنتفعات إلى إستخدام الوسائل، وذلك من خلال قيام الرائدات الريفيات بزيارات منزلية، وتنفيذ أنشطة إعلامية وعقد ندوات تثقيفية داخل وخارج الوحدات لتقديم الخدمات والتوعية الصحية والنفسية.

وعلى جانب جرى تنظيم ندوة عن الوسائل المتاحة لتنظيم الأسرة، وطريقة ومواعيد استخدام كل وسيلة منها بوحدة طب الأسرة بأبو بدوي بمشاركة الدكتور سامح غزال، مسئول إعلام تنظيم الأسرة، والدكتورة ولاء علي.. مسؤول تنظيم الأسرة، كما نظمت ندوات توعية للإعلان عن الحملة من قبل بواسطة مسئول تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات، والترويج لخدمات تنظيم الأسرة المقدمة وأماكن تواجدها، وأيضا الترويج لخدمات تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية وتوفير اللولب الهرموني وجميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء الوزير جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيلة وزارة الصحة بكفر الشبخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور.محروس الخولي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.