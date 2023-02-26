اليوم السابع
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الأحد، 26 فبراير 2023 09:07 ص
أكرم القصاص
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وفد فلسطينى رفيع المستوى يشارك فى الاجتماع الخماسى بالأردن اليوم

الأحد، 26 فبراير 2023 08:44 ص
وفد فلسطينى رفيع المستوى يشارك فى الاجتماع الخماسى بالأردن اليوم الرئيس الفلسطينى محمود عباس
أ.ش.أ

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قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن وفدا فلسطينيا رفيع المستوى سيشارك اليوم في الاجتماع الخماسي الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العقبة، والذي يضم كلا من الأردن ومصر والولايات المتحدة وفلسطين وإسرائيل. 

وأضافت، في بيان رسمي صادر عنها، أن الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال هذا الاجتماع، سيعيد التأكيد على التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وأضافت، أن الوفد الفلسطيني سيشدد على ضرورة وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، تمهيداً لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وصولاً إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقه بالحرية والاستقلال.


مصر

فلسطين

الاردن

اسرائيل

الولايات المتحدة



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