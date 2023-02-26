وضع حجر اساس مدرسة Uppingham Cairo بحضور معالى السفير البريطاني وقيادات "نيو جيزة" و"نيوإيرا" و"بلوم القابضة"

احتفلت شركة New Era Education بوضع حجر الأساس لمدرسة Cairo Uppingham التي يتم إنشاؤها بشراكة استراتيجية مع نيو جيزة للتنمية وشركة بلووم للخدمات التعليمية - إحدى شركات بلووم القابضة بالإمارات، وذلك بحضورمعالى السفير / جاريث بايلي سفير بريطانيا في مصر، والسيد كيث بادج، نائب رئيس مجلس أمناء مدرسة Uppingham ورئيس لجنة التعليم والسيد باتريك مولفيهيل، مدير التطوير الدولي لمدرسة Uppingham بالمملكة المتحدة ، والدكتور تامر تمام رئيس مجلس إدارة ومؤسس New Era Education، وأعضاء مجلس الإدارة و كبار مسئولى نيوجيزة وذلك في موقع المدرسة في نيو جيزة.

وتعد مدرسة Uppingham واحدة من أعرق المدارس البريطانية، التي تقدم خدماتها التعليمية المتطورة بجودة استثنائية، لجميع الصفوف الدراسية، وتحتوي على أحدث المرافق التعليمية والرياضية، لتلبية طموح الأسر المصرية في مجال التعليم، ومن المخطط إنشاؤها على مساحة 10 أفدنة في كمبوند "نيو جيزة" غرب القاهرة- واحدًا من أرقى التجمعات السكنية في منطقة 6 أكتوبر والشيخ زايد- وافتتاحها في العام الدراسي 2024 .





وقد صرح معالى السفير البريطاني في مصر / جاريث بايلي: "إنه لأمر رائع أن أكون هنا لأشهد أحدث مرحلة من قصة النجاح المستمر للتعليم البريطاني في مصر، إن مدرسة Uppingham لها تاريخ رائع وخبرة كبيرة في مجال التعليم، وهو ما سيقدموه إلى قطاع التعليم هنا هنا في مصر، لدي يقين حقيقي بأن المملكة المتحدة تمثل الشريك الأول لمصر عندما يتعلق الأمر بالتعليم، خاصة مع الطلب المتزايد على التعليم عالي الجودة بين الأسر المصرية، وهو ما تقدمه المدارس والجامعات البريطانية التي تأتي إلى مصر، لذلك فأنا أتطلع باهتمام لافتتاح المدرسة في العام المقبل".

تقدم الدراسة في Uppingham فرصة للطلاب المصريين للاستفادة من تعليم دولي حقيقي، طبقا لنظام دبلوم البكالوريا الدولية IB و A Levels، وهي مجموعة من المناهج والمؤهلات المعترف بها دوليًا والمطلوبة للالتحاق بالعديد من الجامعات المرموقة وتزيد من فرصهم في التفوق والتميز، والجمع بين قيم وأخلاق وسلوكيات مدرسة Uppingham العريقة مع الثروة التاريخية والثقافية المصرية.

يبلغ حجم الاستثمارات المقدرة فى المشروع نحو من 1.5 مليار جنيه، وتصنف المدرسة ضمن أكبر المشروعات التعليمية من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية التعليم الثانوي في مصر.

جدير بالذكر، أن New Era Education تأسست عام 2018 بهدف تقديم خدمات تعليمية وإدارة المدارس على مستوى عالمي، من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية عالية الجودة إلى القاهرة.

وبالنسبة لمجموعة مدارس Uppingham العريقة فقد تم تأسيسها عام 1584 فى بريطانيا ومنذ ذلك الحين تعمل المدرسة على تقديم تعليم عالي الجودة لطلابها مع التركيز على التطوير والاهتمام بآفاق المستقبل.