اليوم السابع
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وزير الخارجية السعودية يلتقى الرئيس الأوكراني فى كييف

الأحد، 26 فبراير 2023 06:25 م
وزير الخارجية السعودية يلتقى الرئيس الأوكراني فى كييف زيلنيسكى ووزير الخارجية السعودي
وكالات

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قالت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأحد، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في العاصمة كييف.
 
وفي بداية الاستقبال، نقل وزير الخارجية تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لزيلينسكي وحكومة وشعب أوكرانيا.
 
‌وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
وجدد وزير الخارجية خلال الاستقبال حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.
 

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