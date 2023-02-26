اليوم السابع
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وزير الأوقاف: إطلاق الرئيس لخطة إعمار سيناء خطوة حكيمة لقائد شجاع

الأحد، 26 فبراير 2023 11:21 م
وزير الأوقاف: إطلاق الرئيس لخطة إعمار سيناء خطوة حكيمة لقائد شجاع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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أكد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن إطلاق  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لخطة إعمار سيناء خطوة حكيمة لقائد شجاع، وتأكيد على أن مصر بفضل الله (عز وجل) قد قهرت الإرهاب واستعادت كامل سلطاتها على كل بقاع سيناء وبسطت الأمن في سائر ربوعها، وأن خطة التنمية التي أطلقها الرئيس هي أكبر خطة لتنمية سيناء عبر تاريخها الطويل، وأن هذه التنمية هي أحد أهم عوامل تحقيق الأمن والاستقرار بها، وهي جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة المستدامة في كل ربوع مصر. 
 
وتابع : وفي هذا ما يدعونا إلى توجيه التحية للرئيس على هذه الخطوة الشجاعة والرؤية الحكيمة، وأن نؤكد على ما أشاد به من التضحيات التي بذلت في سبيل القضاء على الإرهاب من رجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وأبناء سيناء الوطنيين العظام، وكل من ضحى في سبيل وطننا العزيز ومن عملوا في سيناء في ظل تلك الظروف التي كانت صعبة وقاسية، مؤكدين أننا سنقوم بواجبنا في تكثيف برامج بناء الوعي والفكر الديني الوسطي الصحيح المستنير.
 
 

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