الأوقاف: صرف مكافأة 800 جنيه جهود غير عادية بمناسبة الإعداد لشهر رمضان

كتب لؤى على

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، صرف مكافأة جهود غير عادية بحد أقصى 800 جنيه للعاملين بمديريات الأوقاف والديوان العام وفق الضوابط التي سيتم إرسالها للمديريات معتمدة من الوكيل الدائم بالوزارة، على أن يتم صرفها مع بداية شهر رمضان

وذلك نظرًا لما يبذله العاملون بالأوقاف من جهود غير عادية في صيانة وفرش ونظافة المساجد، والإعداد لأنشطة الشهر الكريم من تراويح وتهجد واعتكاف وأنشطة دعوية و ملتقيات فكرية للعلماء والأئمة والواعظات ومقارئ للقرآن الكريم، تقديرًا لهذه الجهود ودعمًا لجميع العاملين بالوزارة.