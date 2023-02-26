اليوم السابع
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الأوقاف: صرف مكافأة 800 جنيه جهود غير عادية بمناسبة الإعداد لشهر رمضان

الأحد، 26 فبراير 2023 09:29 م
الأوقاف: صرف مكافأة 800 جنيه جهود غير عادية بمناسبة الإعداد لشهر رمضان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف مكافأة جهود غير عادية بحد أقصى 800 جنيه للعاملين بمديريات الأوقاف والديوان العام وفق الضوابط التي سيتم إرسالها للمديريات معتمدة من الوكيل الدائم بالوزارة، على أن يتم صرفها مع بداية شهر رمضان
 
وذلك نظرًا لما يبذله العاملون بالأوقاف من جهود غير عادية في صيانة وفرش ونظافة المساجد، والإعداد لأنشطة الشهر الكريم من تراويح وتهجد واعتكاف وأنشطة دعوية و ملتقيات فكرية للعلماء والأئمة والواعظات ومقارئ للقرآن الكريم، تقديرًا لهذه الجهود ودعمًا لجميع العاملين بالوزارة. 
 
 

شهر رمضان

وزارة الاوقاف

مكافأة

وزير الاوقاف



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