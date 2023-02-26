ورشة عمل "من إيزيدور إلى إيزيس" ومحاضرة عن هندسة الفضاء بمكتبة الإسكندرية غدا

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال متحف الآثار، ورشة عمل عن معبد الرأس السوداء، ضمن أنشطة المتدربين، بعنوان: «من إيزيدور.. إلى إيزيس»، تتضمن عرضًا تقديميًا باستخدام تقنية الالتقاط الحي للحركة، وذلك في تمام الواحدة ظهر غد الإثنين، بقاعة الوفود بمكتبة الإسكندرية.

تتناول ورشة العمل قصة بناء معبد الرأس السوداء في القرن الثاني الميلادي، والذي تم بناؤه على يد المحارب إيزيدوروس شكرًا للإلهة على شفائه في منطقة الرأس السوداء التي عرفت قديما باسم "تابوزيريس برفا"، وذلك باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد لصور بعض التماثيل التي كانت موجودة بالمعبد لتحكي القصة.

من جهه أخرى تنظم المكتبة، محاضرة بعنوان "هندسة الطيران والفضاء وكيفية الاستفادة منها في الوطن العربي"، وذلك غداً الإثنين ، بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

يلقي المحاضرة رائد الفضاء المصري المهندس أكرم أمين والذي عمل مهندساً للطيران والفضاء بالوكالة الألمانية للفضاء، وهو أول رائد فضاء مصري يعمل بوكالة الفضاء الألمانية، وقد شارك في العديد من المؤتمرات الدولية وله تأثير قوي على شباب الوطن العربي كمثال يحتذى به، وقدوة للشاب المصري الناجح في مجال العلوم الحديثة والفلك.

الهدف من المحاضرة هو إثارة اهتمام الشباب بالعلوم وأهميتها وذلك من خلال أن تكون تفاعلية مع المتحدثين والحضور. وتدور محاورها حول علوم الطيران والفضاء وأهميتها، حيث يعتبر الفضاء الخارجي عالمًا واسعًا جدًّا يحتوي على ملايين المجرات ومليارات النجوم والكواكب والكويكبات والمذنبات وغيرها من الأجرام السماوية.

‎تأتي تلك الفعالية في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بإلقاء الضوء على العلوم الحديثة والتقدم التقني والعلمي للعلوم المختلفة؛ وذلك لبناء تصور لدى المستفيدين وجمهور المكتبة عن أهمية العلم والتكنولوجيا ولاسيما علوم الفضاء، والتي تشهد تتطورًا مذهلًا بفضل التقدم التكنولوجي الهائل في وسائل الرصد الفضائي وعلوم الاتصالات، مما يزيد من الوعي والتعرف على بعض جوانب عالم الفضاء وما يشمله من علوم وتطبيقات متعددة وما تقدمه من فائدة تبدأ من معرفة الكون إلى تطبيقات تفيدنا في حياتنا اليومية.