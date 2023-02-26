اليوم السابع
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هيئة التعمير تكشف تفاصيل زراعة 600 ألف فدان فى سيناء نهاية العام الجارى

الأحد، 26 فبراير 2023 07:04 م
هيئة التعمير تكشف تفاصيل زراعة 600 ألف فدان فى سيناء نهاية العام الجارى محاصيل زراعية
كتب محمد شرقاوى

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كشف الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، تفاصيل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالانتهاء من استصلاح 600 ألف فدان في سيناء، بنهاية العام الجاري (2023).
 
وقال الشحات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إن سيناء تشهد إعجازًا في القطاع الزراعي، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة الاعتماد على التنمية الزراعية.
 
وأضاف محمد الشحات، ، أن استصلاح الأراضي يحتاج إلى مجهود كبير جدًا، ودراسات مكتبية ومعملية وحقلية، وتقارير يتم إرسالها للجهات المختصة؛ من أجل التأكد من صلاحية الأرض للزراعة؛ حيث يتكلف الفدان الواحد حوالي 300 ألف جنيه تمهيدًا لزراعته.
 
وأوضح الشحات، أن أرض سيناء بكر لم تلوث بالمبيدات الزراعية؛ ومنتجاتها ستكون صالحة للتصدير إلى الخارج، لافتًا إلى أن سيناء يوجد بها 250 ألف فدان محاصيل يتم تصدير منتجات منها إلى الخارج؛ منها الموالح والفراولة المجمدة، كما يتم استهداف زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح وفول الصويا بسيناء.
 
ولفت محمد الشحات، إلى أن سيناء تشهد حالة من الاستقرار والأمن؛ ستعمل على زيادة الاستثمار الزراعي لأهل المنطقة، وجذب فرص العمل، مؤكدًا أن سيناء يوجد بها قرى نموذجية لها حظ كبير من التخطيط العمراني.
 
وأشار الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إلى أن محافظات الجمهورية جميعًا تشهد حالة من التنمية؛ وليس سيناء فقط، مؤكدًا أننا نأمل أن يقلل هذا الاستثمار في تقليل فاتورة الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
 
وكشف المهندس ناجي إبراهيم، رئيس جهاز تنمية شمال وجنوب سيناء، أن يد التنمية امتدت إلى سيناء بعد العام 2014، بعدما كانت تعاني من نقص الخدمات والمشروعات. وتابع أن أهالي سيناء كانوا يعانون من التهميش قبل 2014.
وأكد أن الإرهابيين كانوا يريدون تكبيل يد الدولة عن تعمير شبه جزيرة سيناء، لافتا إلى أن الأنفاق والكباري التي تم بناؤها في سيناء سهلت عملية النقل والانتقال بين سيناء وباقي أنحاء الجمهورية. وأردف المهندس ناجي إبراهيم، رئيس جهاز تنمية شمال وجنوب سيناء، أن القيادة السياسية تسعى لملء الفراغ الجغرافي في سيناء بنحو 3.5 مليون نسمة وهذا يكون من خلال بناء المشروعات.
وأشار المهندس ناجي إبراهيم، رئيس جهاز تنمية شمال وجنوب سيناء، إلى أن المواطن السيناوي شعر بتحسن الخدمات في كل المجالات، خاصة في التعليم حيث تم بناء جامعات أهلية بها 18 كلية.
واختتم أنه تم بناء مدارس متنوعة وطرق ومحاور، وتم إزالة الكمائن بعد النجاح في القضاء على الإرهاب، والطرق باتت مفتوحة طوال الوقت، وتم توفير كل الخدمات كباقي المحافظات.
 

تعمير سيناء

عزة مصطفى

صالة التحرير

سيناء



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