نيابة الجمرك بالإسكندرية تطلب ملف العقار المنهار وتصل مكان الحادث

ولقى طفل عمره 5 سنوات مصرعه، فى انهيار عقار قديم بمنطقة الجمرك بالإسكندرية يدعى محمود التركى، وتم نقله بالإسعاف لمشرحة كوم الدكة وجارى البحث عن باقى سكان العقار.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة، بلاغا يفيد بانهيار عقار بمنطقة الجمرك بحارة العدوى، وتم انقاذ سيدة وزوجها وطفل عمره شهرين كما لقى طفل اخر مصرعه عمره 5 سنوات .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك ورجال الحماية المدنية والأمن لمكان العقار ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أمام العقار حفاظا على سلامة الأرواح.

وتبين أن العقار قديم وجارى البحث عن المفقودين اخرين، تحت الأنقاض وبتواجد سيارات الاسعافات لنقلهم إلى أقرب المستشفيات بوسط المدنية واتخاذ الإجراءات اللازمة .