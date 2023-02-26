اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 فبراير 2023 11:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

نيابة الجمرك بالإسكندرية تطلب ملف العقار المنهار وتصل مكان الحادث

الأحد، 26 فبراير 2023 09:56 م
نيابة الجمرك بالإسكندرية تطلب ملف العقار المنهار وتصل مكان الحادث العقار المنهار بالإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل فريق النيابة العامة لمعاينة عقار الجمرك المنهار بوسط الإسكندرية، وطلب كشفا بسكان العقار المتواجدين وقت وقوع الحادث، وملف العقار من الحى، لمعرفة أسباب الانهيار.

ولقى طفل عمره 5 سنوات مصرعه، فى انهيار عقار قديم بمنطقة الجمرك بالإسكندرية يدعى محمود التركى، وتم نقله بالإسعاف لمشرحة كوم الدكة وجارى البحث عن باقى سكان العقار.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة، بلاغا يفيد بانهيار عقار بمنطقة الجمرك بحارة العدوى، وتم انقاذ سيدة وزوجها وطفل عمره شهرين كما لقى طفل اخر مصرعه عمره 5 سنوات .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك ورجال الحماية المدنية والأمن لمكان العقار ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أمام العقار حفاظا على سلامة الأرواح.

وتبين أن العقار قديم وجارى البحث عن المفقودين اخرين، تحت الأنقاض وبتواجد سيارات الاسعافات لنقلهم إلى أقرب المستشفيات بوسط المدنية واتخاذ الإجراءات اللازمة .

 

 

 
 
 

 


الاسكندرية

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

عقار الجمرك



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة