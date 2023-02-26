ننشر أسماء المصابين فى حادث وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ينشر اليوم السابع اسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل يستقلها عددا من العمال الزراعيين على وصلة ابوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

أصيب 18عاملا من العاملين بالصوب الزراعية بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على وصلة ابوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية وتم نقل المصابين الى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواءمساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ انقلاب سيارة ربع نقل يستقلها عددا من العمال الزراعيين على وصلة ابوسلطان دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع ب10سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية واسفر الحادث عن إصابة كلا من:

السيد عبدالله يسرى - 15 سنه (كدمات واشتباه كسور)هود مصطفى عبدالله - 15 سنه (كدمات واشتباه کسور)يوسف عياد سليمان - 15 سنه (كدمات واشتباه كسور)عماد عياد سليمان-15 سنه (كدمات واشتباه كسور)موسى عياد سليمان -15سنه (كدمات واشتباه كسور) محمد على سعيد ابراهيم -38 سنه (كدمات واشتباه كسور)یوسف محى محمد -13 سنه (كدمات واشتباه كسور)انس عصام جابر - 14 سنه (كدمات واشتباه کسور) ناصر رمضان عبد العظيم - 23 سنه (كدمات واشتباه كسور) عبد الله محمد عبد العزيز -38 سنه (كدمات واشتباه كسور)عبدالله جويعد مناع - 15 سنه (كدمات واشتباه كسور)محمد محى محمد عطية -23 سنه (كدمات واشتباه كسور) السيد عيد قطب - 16 سنه (كدمات واشتباه كسور) احمد محمد عبدالعظيم - 25 سنه (كدمات واشتباه کسور)احمد صبری محمد احمد-32 سنه(كدمات واشتباه کسور) ادهم عيد قطب اسماعيل -18 سنه (كدمات واشتباه كسور) عبد الرحمن محمد مهدی -13 سنه (كدمات واشتباه كسور) ابراهيم منصور عوده نصار- 21 سنه (كدمات واشتباه کسور) جميعهم مقيمين بضواحى الإسماعيلية

تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لاسعافهم ورعايتهم طبيا،جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.