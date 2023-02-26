إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق « القاهرة _ الإسكندرية» الصحراوي بنطاق دائرة مركز وادي النطرون.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم وتم نقلهم الى مستشفى وادى النطرون العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

والمصابون هم: "بسملة على سيد أحمد، 11سنة، أحمد فرج أحمد، 26 سنة، على سيد أحمد، 40 سنة، مقيم المطرية، سيد على أحمد، مقيم المطرية، بسمه عبد العزيز محمد، 11 سنة، محمد على سيد أحمد، 6 شهور، مجدى على سيد أحمد، 13 سنة، مقيم المطرية".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.