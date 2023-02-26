اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 فبراير 2023 05:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

ملك الأردن يؤكد لوفد أمريكى أهمية خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية

الأحد، 26 فبراير 2023 04:44 م
ملك الأردن يؤكد لوفد أمريكى أهمية خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، نائب مساعد الرئيس الأمريكي ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وأكد ملك الأردن في اللقاء، الذي حضره الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي له، أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية وإيقاف أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام.

وشدد ملك الأردن على ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى مواصلة الأردن بذل الجهود لحماية الأماكن المقدسة بالقدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وتطرق اللقاء إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية، كما جرى بحث أهمية تعزيز آليات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، ومواصلة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء مدير مكتب ملك الأردن، الدكتور جعفر حسان، والمساعدة الخاصة للرئيس الأمريكي وكبيرة مدراء شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي السفيرة باربارا ليف.


ملك الأردن

اخبار الأردن

الاراضى الفلسطينيه

وفد امريكي في الأردن

اخبار أمريكا

الاراضى المحتله



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة