معامل جديدة بعلوم القناة لطلاب برنامج الحاسب وقسم الكيمياء.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

وافق الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس ، على دعم المعامل الطلابية بأقسام كلية العلوم، فى عدد من الأجهزة العلمية وأجهزة الحاسب، حيث تم تجهيز معمل حاسب آلى جديد بقسم الرياضيات، لخدمة طلاب برنامج علوم الحاسب.

يأتى ذلك فى إطار خطة جامعة قناة السويس لتطوير العملية التعليمية وتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية والبنية التحتية اللازمه لتقديم منظومة علمية مواكبه لمستجدات التكنولوجيا الحديثة.

وأشار الدكتور ناصر مندور أن المعمل تضم عدد كبير من أجهزة الحاسب الآلي كما تم تجهيز معمل طلابى لخدمة طلاب قسم الكيمياء يضم عدد من الاجهزة العلمية الحديثة .

فيما أفاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جارى حاليا دعم معامل قسم الفيزياء بعدد من الاجهزة للمعامل الطلابية.

قام بالإشراف على تجهيز المعامل الدكتورة مها فريد سليمان عميد الكلية وبإشراف تنفيذى الدكتور مدحت احمد رخا رئيس قسم الرياضيات والدكتور ناصر يوسف رئيس قسم الكيمياء والدكتور الشاذلى محمد عباس رئيس قسم الفيزياء.

ومن جانبها حرصت الدكتورة مها فريد على تقديم الشكر لرئيس الجامعة ونائبه لشئون التعليم والطلاب على دعمهم الكامل للكلية ، مُتمنيه للجامعة مزيد من التقدم والازدهار.