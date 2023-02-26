كلية العلوم جامعة قناة السويس تستضيف لجنة ترقية أعضاء هيئة التدريس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس حرص الجامعة الدائم على تطوير التعليم الجامعي عن طريق إعداد وتنمية أعضاء هيئة تدريس ذوي القدرات البحثية الفائقة للقيام بالتنمية القومية الشاملة ومواكبة التحديات العالمية المعاصرة، موضحاً أن كلية العلوم بالجامعة تعد من أولى الكليات بالجامعة منذ نشأتها مأصلة لفكر التلاحم بالمجتمع ودراسة البيئة المحيطة لأقليم القناة وسيناء وتخريج أجيال قادرة على حل مشاكل هذا المجتمع.

من جانبه، استقبل اليوم الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أعضاء اللجنة العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمى لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين في تخصص النبات بكليات العلوم بالجامعات المصرية، والمشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، والتى تعقد بصفة شهرية لبحث الحالات المتقدمة للترقية، معرباً عن سعادته لاستضافه كلية العلوم بالجامعة اللجنة في هذا الشهر.

وأشاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا بأهمية الدور الذى تقوم به اللجان العلمية في العملية التعليمية والبحثية بالجامعات وما تسهم به من جهد متميز في تنمية وتطوير التعليم الجامعى من خلال تقييم الإنتاج العلمى للمتقدمين وفحص الكفاءة الأكاديمية والبحثية لعضو هيئة التدريس.

وأضاف الدكتور محمد سعد زغلول أن الجامعة تتبنى الإهتمام بالجانب البحثي والأكاديمي، وتعزيزه من خلال زيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دوليا، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي.

حضر اللقاء الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم والتى أشارت إلى أن الكلية تتمتع ببرامج تعليمية متميزة فى مجالات العلوم الاساسية و التطبيقية تجعلها مركز خبرة لتقديم الاستشارات العلمية و الخدمات المجتمعية خاصة بإقليم قناة السويس و سيناء.

هذا وتضم اللجنه الأساتذة بكلية العلوم بالجامعات المصرية برئاسة الدكتور مصطفى محمد مصطفى الشيخ أستاذ النبات بجامعة طنطا ومقرر اللجنه،وعضوية كلا من الدكتور أحمد كامل حجازي أستاذ علم النبات بجامعة القاهرة ،والدكتور حامد محمد الموافي أستاذ فسيولوجيا النبات بجامعة المنصورة،الدكتور عبد الرؤوف عبد الرحمن مصطفى أستاذ النبات بجامعة قناة السويس ،والدكتور عبد الفتاح بدر محمد أستاذ النبات بجامعة حلوان،الدكتور محمد خالد إبراهيم أستاذ الميكروبيولجى بجامعة عين شمس،الدكتور محمد محجوب عزوز أستاذ النبات بجامعة جنوب الوادي،الدكتور وائل نبيل مرسي أستاذ الميكروبيولجى بجامعة بنى سويف، الدكتور يحي عبد الجليل عبد الخالق أستاذ الميكروبيولجى بجامعة طنطا، الدكتور أحمد عيسى الأستاذ بقسم النبات بجامعة قناه السويس،و الأستاذ محمد حسنى سكرتير اللجنه بالمجلس الأعلى للجامعات.

وقام أعضاء اللجنه بالتوجه لكلية العلوم وأشادوا بما شهدوه عن قرب بالكلية من إمكانيات متطورة وتجهيزات بحثية ومعملية ، وهو ما يعكس ما تتمتع به جامعة قناه السويس من تاريخ عريق ومكانة علمية متميزة.