مصرع عامل طعنا بآلة حادة خلال مشاجرة مع آخر بقرية المحروسة في قنا

لقى عامل مصرعه، اليوم الأحد، بعد إصابته بآلة حادة فى مشاجرة مع آخر بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات قنا يفيد مصرع عامل بعد إصابته بآلة حادة "سكين" فى مشاجرة مع آخر بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن العامل فى العقد الرابع من عمره، وأن المتهم فى الواقعة يعمل بائع طيور.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى فيما تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة.