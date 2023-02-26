ضبط 4 طلاب قذفوا سائق قطار بالحجارة بدائرة مركز شرطة فرشوط

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة فرشوط بمديرية أمن قنا بإصابة (قائد قطار) بجرح بالجبهة، أثناء قيادته القطار المتجه (سوهاج/نجع حمادى) وحال مروره بدائرة المركز فوجئ بإلقاء حجر من نافذة الجرار، ما أدى إلى حدوث إصابته، وقام باستئناف السير حتى محطة نجع حمادى دون حدوث تجاوزات بالقطار أو قطارات أخرى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (4 طلاب - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم فى حضور أولياء أمورهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.