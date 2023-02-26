اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 فبراير 2023 11:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مدبولى: إنشاء 17 تجمعا تنمويا متكاملا لأهالى سيناء تلبى الطبيعة الثقافية

الأحد، 26 فبراير 2023 10:44 ص
مدبولى: إنشاء 17 تجمعا تنمويا متكاملا لأهالى سيناء تلبى الطبيعة الثقافية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب ـ محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التنمية تحتاج إلى تجمعات تنموية، في إطار أيضا مواجهة الزيادة السكانية، متابعا: "ضمن خريطة التجمعات التنموية المنفذة في سيناء تم تنفيذ 17 تجمعا تنمويا متكاملا لأهالي سيناء لخدمة الطبيعة الثقافية في سيناء، في السكن والزراعة والعمل والخدمات، وزيادة نسبة التحضر. 
 
وأضاف فى كلمته خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاصطفاف المعدات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء: "هناك اهتمام من الدولة في مشروعات الإسكان والمدن الجديدة مثل مدينة رفح الجديدة ويجري حاليا إنشاء باقي مراحلها، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، وهناك توسعات أخري وبتكلم عن تنمية حقيقية كي تكون سيناء نموذج من التنمية في كل ربوع مصر، وكل المشروعات الجديدة الخاصة بالإسكان تنفذ بكل الخدمات المطلوبة.
 
وتابع مدبولي: "كل مشروعات الإسكان في سيناء تنفذ بنفس الطابع والشكل على مستوي الجمهورية، وتم تطوير منطقة "الرويسات" في جنوب سيناء، وإنشاء مدينة متكاملة تمثل نقلة نوعية"، مشددا على أن نصيب سيناء من مدن الجيل الرابع يشمل إنشاء 4 مدن عمرانية بتكلفة 18 مليار جنيه، تستوعب 1.5 مليون نسمة، وتم البدء في هذه المدن مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة، كل الخدمات على أعلي مستوي، وكذلك مدينة سلام في شرق بورسعيد، ويتم العمل في المرحلة الأولي من هذه المدنية، ومدينة رفح الجديدة، ضمن المرحلة الأولي".
 

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

السيسي

السيسى

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

سيناء

التنمية في سيناء

اخبار السيسي

عبد الفتاح السيسي

اخبار سيناء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة