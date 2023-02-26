إجراء الكشف البيطرى على 537 من الماشية والدواجن بقرية بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت قرية صندلا مركز كفر الشيخ قافلة طبية بيطرية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، فى إطار التعاون المستمر بين مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ وكلية الطب البيطرى بكفر الشيخ.

وتأتى القافلة تحت إشراف الدكتور محمد بشار مدير عام مديرية الطب البيطرى والدكتور بسيونى هلهل عميد الكلية، وبحضور الدكتور محمود موسى وكيل الكلية والدكتور عبد الستار شعوط مدير إدارة الرعاية والدكتور عمرو حسنى مدير ادارة كفر الشيخ.

وقال الدكتور محمد بشار مدير عام مديرية الطب البيطرى، إن القافلة وقعت الكشف البيطرى على 450 حالة من الدواجن، و25 حالة لقسم التناسليات، و55 حالة باطنة، و7 حالات جراجة، وجرى تقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان.