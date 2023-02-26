اليوم السابع
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محافظ قنا: الانتهاء من تصميم جديد لكوبرى المشاة بمحطة السكة الحديد

الأحد، 26 فبراير 2023 12:02 م
محافظ قنا: الانتهاء من تصميم جديد لكوبرى المشاة بمحطة السكة الحديد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا
قنا صابر سعيد

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أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية صباح اليوم بمحطة سكة حديد قنا، للوقوف على شكوى عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية من صعوبة التنقل بين أرصفة المحطة، رافقه طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندس محمد عبد اللاه، مدير إدارة الكباري بالسكة الحديد، والمهندس حمد علي أحمد،  مدير إدارة الصيانة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 
 
أوضح محافظ قنا، أنه أثناء مرور ونش سكة حديد اصطدم بكوبري معدني للمشاة بمحطة قنا يخدم الركاب للتنقل بين أرصفة المحطة مما أحدث اعوجاج وتلف بالكمرات الرئيسية للكوبري وتم انزال البايكة المعدنية المتضررة بالكوبري حفاظا علي سلامة المواطنين،  واستمرار حركة القطارات.
 
 
وأضاف الداودي، أن الهيئة القومية للسكة الحديد انتهت من التصميم الجديد لكوبري المشاه، وسيجري تنفيذه والانتهاء منه خلال 15 يوما، كما وجه محافظ قنا بضرورة تسهيل عملية انتقال المسافرين والمواطنين بين أرصفة المحطة بشكل يضمن لهم العبور الآمن مع العمل على إزالة أي عوائق تواجه المواطنين لحين الانتهاء من تصميم الكوبري.
 
 
محافظ قنا (2)
محافظ قنا 

محافظ قنا (1)
محافظ قنا 

اللواء أشرف الداودي محافظ قنا
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا
 

كوبري السكة الحديد

محطة قنا

محافظ قنا

جولة محافظ قنا

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