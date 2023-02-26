محافظ بني سويف يقرر إحالة إدارة مدرسة النور للمكفوفين للتحقيق

بنى سويف- هانى فتحى

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إحالة إدارة مدرسة النور للمكفوفين، للإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة للتحقيق، في بعض أوجه القصور التي تم رصدها بمنظومة عمل المدرسة، حيث تقرر فتح تحقيق مع المدير والمسؤولين بالمدرسة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف يأتي هذا الإجراء في ضوء المذكرة،التي عرضها سيد سعد مدير شؤون الإعاقة بالمحافظة،وتضمنت الإشارة إلى قيام لجنة شؤون الإعاقة المشكلة بالقرار رقم 939 لسنة 2022،بمتابعة سير العمل بالمدرسة، والتي رصدت وجود نقص في بعض مستلزمات العملية التعليمية ، وأنه تم التراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها في الوقت المناسب ، بجانب وجود عجز في المعلمين في بعض التخصصات الدراسية ،وأنه لم يتم رفع تقارير بذلك حتى يتم تلبية الاحتياجات في هذا الشأن حسب المتاح من إمكانات.

وفى سياق منفصل عقد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم، اجتماعاً لمناقشة الخطوات الإجرائية التي يتم بتنفيذها ضمن الإعداد والتجهيز لتنفيذ مشروع الهوية البصرية للمحافظة ، ضمن المشروع القومي لنشر وصياغة الهوية البصرية الملائمة لكافة محافظات مصر ، وذلك في حضور: بلال حبش نائب المحافظ، الدكتور مجدى عبد القادر نائب رئيس جامعة النهضة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور ياسر المغربي - جامعة النهضة.

ناقش المحافظ تصميما مقترحا والذي أعدته اللجنة المكلفة بهذا الشأن، من كافة النواحي الفنية والجمالية والتعبيرية ، مؤكداً على أهمية مراعاة إبراز المقومات الحضارية والتاريخية والبيئية والسياحية والإقتصادية التى تتفرد بها بني سويف ،بهدف المساهمة فى تعميق مفهوم الانتماء الوطنى خاصة بين الشباب والأطفال،من خلال انتقاء أفضل العناصر المعبرة عن تاريخ المحافظة ومستقبلها، وأهم المعالم الأثرية والسياحية والتاريخية التي تشتهر بها بني سويف،وما تنفرد به عن باقى المحافظات بحيث يستطيع من يرى هوية المحافظة البصرية التعرف عليها بسهولة وأنها خاصة ببني سويف،والتي سيتم "الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ونشرها وتعميمها وتفعيلها داخل كافة مكونات الجهاز الإداري بالمحافظة.