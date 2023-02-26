بنى سويف تستقبل فوجًا إنجليزيًا على متن باخرة أثناء رحلتها النيلية

بني سويف هانى فتحى

استقبلت محافظة بنى سويف، باخرة سياحية "فندق عائم" قادمة من القاهرة وفى اتجاهها إلى محافظة أسوان وعلى متنها 81 سائحاً إنجليزياً، وكان فى استقبالهم رانيا عزت مدير عام السياحة، هبة السيد وكيل الإدارة، محمد فتحى مسؤول الرحلات بالإدارة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ د.محمد هانى غنيم " أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحياً، تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحى وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحى لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، بالإضافة إلى توزيع بعض المطويات والكتيبات السياحية باللغة الإنجليزية عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

من جانبها أوضحت رانيا عزت مدير السياحة، أن الفوج السياحى أعرب عن سعادته بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية فى بنى سويف، موجهين الشكر لمحافظ الإقليم " د.محمد هانى غنيم" والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم ببنى سويف خلال رحلة إبحارهم بين القاهرة وأسوان.