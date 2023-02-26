محافظ القليوبية يدشن مبادرة فحص ورعاية المقبلين على الزواج.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

دشن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، فعاليات المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج بالقليوبية، وذلك بحضور الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، وعدد من القيادات التنفيذية والصحية بالمحافظة، وذلك بالمركز الطبى بمدينة بنها.

وتابع محافظ القليوبية، خلال التدشين، إجراءات فحص أول زوجين بالقليوبية "عماد ودنيا"، حيث استطلع آراء الزوجين فى الفحص الطبى وخطواته الشاملة التى تبدأ بالتسجيل ثم عمل التحاليل والفحوصات اللازمة، موجها التهنئة لهم مقدما على الزواج.

وأوضح الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج بالقليوبية، بدءا من اليوم الأحد 26 فبراير 2023، تحت إشراف الدكتورة رباب عبد الحليم مدير إدارة الرعاية الأساسية، ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمديرية، وإشراف دكتورة آية السيد حسين مدير إدارة الأمومة والطفولة بالقليوبية، ومنسق فنى المبادرة، وذلك تحت مظلة مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للصحة العامة "100 مليون صحة"، وتنفيذا لرؤية مصر فى تنمية الأسرة المصرية وبناء أسرة صحية مستقرة سعيدة.

وأشار وكيل الوزارة، أن القليوبية تشمل 13 منفذ لتقديم الخدمة، حيث تغطى كافة الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، وهى "بنها بالمركز الطبى، مركز رعاية الطفل 1 ببنها، القناطر الخيرية بالمركز الطبى العام، قليوب المركز الطبى العام، شبرا الخيمة غرب مركز طبى عثمان، شبرا الخيمة شرق مركز طبى بهتيم، شبرا الخيمة شرق مركز طبى الكابلات، قها المركز الطبى، شبين القناطر المركز الطبى، طوخ المركز الطبى، كفر شكر المركز الطبى، الخانكة مركز طبى الخانكة، العبور مركز طبى إسكان الشباب.

وأكد "الخطيب"، أن الخدمات المقدمة بالمراكز التى تنفذ المبادرة وهي: "فحص طبى شامل، وفحص معملى لتحديد فصيلة الدم وتحديد معامل ريسوس وتحديد نسبة الهيموجلوبين، واكتشاف بعض الأمراض الغير سارية منها الضغط، ومرض السكرى، ومرض السمنة، واكتشاف بعد الأمراض الفيروسية منها الالتهاب الكبدى الفيروسى بيHBV، والالتهاب الكبدى الفيروسى سى HCV، وفيرس نقص المناعة المكتسب HIV والمسبب لمتلازمة الأيدز AIDS، وكذلك الكشف عن بعض أمراض الدم الوراثية منها الانيميا البحر المتوسط وانيميا الخلايا المنجلية، وأيضا الاستبيان النفسى الذى يقيس القدرة على القيام بالوظائف العادية أو ظهور ظواهر جديدة تؤثر على الحالة النفسية".

ومن ناحيته، أضاف الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، أن المبادرة تشمل توفير خدمة المشورة للوقاية من الأمراض ومنع انتقال المرض من الطرف المصاب إلى الطرف السليم وتوفير خدمة الإحالة للجهات المختصة حال اكتشاف أحد الأمراض الوراثية أو الإصابة الفيروسية، على أن يتم إبلاغ فقط صاحب التحليل منفردا بنتيجة تحليله بسرية وخصوصية تامة وإعطاء شهادة صحية تسلم للمأذون تفيد بخضوعه للفحص.

وتابع، أنه يتم التوعية بكل الوحدات التابعة للرعاية الصحية الأولية بأهمية وضرورية الفحص للمقبلين على الزواج والخضوع للفحص قبل عقد القران بمدة لا تقل عن 15 يوم.

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ على صحة الشعب المصرى تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبقيادة وتوجيهات الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية.