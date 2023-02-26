اليوم السابع
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انطلاق مبادرة فحص المقبلين على الزواج بمحافظة البحر الأحمر اليوم

الأحد، 26 فبراير 2023 09:31 ص
انطلاق مبادرة فحص المقبلين على الزواج بمحافظة البحر الأحمر اليوم مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، انطلاق مبادرة الرئيس السيسسي لفحص المقبلين على الزواج بالبحر الأحمر، وذلك ضمن خطة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة وتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. 
 
من جانبه قال الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة والسكان، أن الهدف من مبادرة فحص المقبلين على الزواج فحصهم من خلال تقديم بعض الخدمات بالوحدة الصحية التى تنفذ المبادرة، فحص طبى شامل، فحص معملى " تحديد الفصيله -تحديد معامل ريسوس- تحديد نسبه الهيموجلوبين" وكذلك اكتشاف بعض الأمراض الغير ساريه " الضغط، مرض السكرى، مرض السمنة" 
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر أن المبادرة تضم أيضا فحص واكتشاف بعد الأمراض الفيروسيه مثل الالتهاب الكبدى الفيروسى بيHBV، والالتهاب الكبدى الفيروسى سى HCV، وفيرس نقص المناعة البشرى المكتسب HIV والمسبب لمتلازمة الأيدزAIDS)
 
ويتم الكشف عن بعض أمراض الدم الوراثية " انيميا البحر المتوسط وانيميا الخلايا المنجلية" الاستبيان النفسى الذى يقيس القدره على القيام بالوظائف العاديه أو ظهور ظواهر جديده تؤثر على الحاله النفسية، مع توفير خدمة المشورة للوقاية من الامراض الغير ساريه والحد من الأمراض المنقولة جنسيا، والأمراض المتنقله من الأم للجنين.
 
وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان أن هناك خدمة الدعم والإحالة للجهات المختصة حال إكتشاف أحد الأمراض الوراثيه أو الاصابة الفيروسية بسرية وخصوصيه تامه حيث يتم إبلاغ فقط صاحب التحليل منفردا بنتيجة تحليله، كذلك يتم التوعية بكل الوحدات التابعة للرعاية الصحية الاوليه بأهمية وضرورى الفحص للمقبلين على الزواج والخضوع للفحص قبل عقد القران بمدة لاتقل عن 15 يوم للحصول شهاده صحية تسلم للمأذون تفيد بخضوعه للفحص.
 
وتقدم الخدمة للمواطنين يوميا خلال مواعيد العمل الرسمية من خلال 6 منشآت صحية على مستوى المحافظة وهم " وحدة رعاية الطفل برأس غارب -وحدة الميناء بالغردقة-وحدة رعاية الطفل بسفاجا- وحدة الامل بالقصير-مركز طب الاسرة بمرسى علم -مستشفى الشلاتين المركزي" 

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