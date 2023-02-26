محافظ القليوبية يتابع رصف طريقى محور الباسوسية وأبو الغيط الحادثة.. صور

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد مشروعى تطوير ورصف محور الباسوسية، وطريق أبو الغيط الحادثة، وذلك فى إطار جولات المحافظ اليومية بمُختلف مُدن المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة، ومتابعة المشروعات ودفع العمل بها للانتهاء منها وفق جداولها الزمنية المُقررة.

واستهل "المحافظ"، جولته بتفقد ما استجد من أعمال رصف وتطوير طريق الحادثة أبو الغيط القناطر الخيرية، والذى يتم تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، والذى يبلُغ طوله 6 كيلو متر ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 متر وحتى 18.5 متر، ويبدأ من ميدان السلام "كوبرى الحادثة"، وحتى نزلة الدائرى بباسوس، مُقسم إلى قطاعين حيث يجرى العمل الآن بالقطاع الأول بطول 1.250 كم من خطة رد الشىء لأصله، حيث تم الانتهاء من تكسير الأسفلت المتهالك وتوريد طبقة الأساس وجارى دمكها وبعد الانتهاء من الدمك وأخد الاختبارات اللازمة للتأكد من الدمك يتم شد الخشب استعدادا لصب البلدورات الخرسانية ويليها الطبقة الرابطة ثم الطبقة السطحية.

والقطاع التانى بطول 4.750 كم يتم تنفيذه من الخطة الاستثمارية بالمحافظة وتم الانتهاء من تكسير الأسفلت المتهالك بكامل العرض بطول تقريبا 2 كيلو، وجارى استكمال التكسير بباقى القطاع ومجرد الانتهاء من أعمال المرافق سوف يتم توريد طبقه الأساس وتشغيلها ودمكها وشد البلدورات الخرسانية وتوريد الطبقة الرابطة يليها الانتهاء من الطبقة السطحية.

ثم استكمل "الهجان"، جولته بتفقد أعمال المرحلة الثالثة والنهائية لأعمال تغطية ترعة الباسوسية تحت إشراف مديرية الطرق، حيث تفقد المحافظ أعمال تجهيز الطريق لوضع الطبقة السطحية مساء اليوم، مؤكدا أن الطريق سيكون بديل لطريق قرية "باسوس - القناطر الخيرية"، مما يسهل حركة المرور على المواطنين، وتم الانتهاء من تغطية الترعة بالكامل بطول 5.7 كيلو متر، كما تم الانتهاء من أعمال المرافق (الكهرباء-المياه)، ورفع مطابق الصرف الصحى والتربة الزلطية ومصارف الأمطار، وبعد الانتهاء من طبقه الأساس سوف يتم توريد الطبقة الرابطة بسمك 6 سم بطول 3 كيلو ويليها الطبقة السطحية، وذلك بعد الانتهاء تماماً من الأرصفة الجانبية وصب البلدورات وتوريد بلاط الإنترلوك وتركيبه، وتم توريد التربة الزلطية لضبط المناسيب ودمكها وأخذ عينات للتأكُد من الدمك، استعداداً لتوريد طبقه السن تمهيداً لأعمال الرصف.

ووجه "المحافظ"، بتكثيف العمل للانتهاء من الأعمال فى أقرب وقت لسهولة الحركة المرورية وإحداث نقلة نوعية بمدينة القناطر الخيرية، وجاءت الجولة بحضور المهندسة حنان جمال مدير عام مديرية الطرق بالقليوبية، واللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية.