محافظ القليوبية: استلام مستشفى القناطر الخيرية المركزى إداريا الأربعاء

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، أنه يتابع بشكل يومي أعمال فرش مستشفى القناطر الخيرية المركزي، للانتهاء منها وإدخالها الخدمة لتدعيم القطاع الطبي بالمدينة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة التخصصات الطبية، مشيرا إلى أنه يتم فرش المستشفى على أعلى مستوى سواء في الأجهزة والمعدات والتجهيزات الطبية أو الفرش الإداري لتقديم خدمة مميزة للمرضى وتهيئة الجو الملائم للطاقم الطبي والإداري.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ، اليوم، لتفقد أعمال الفرش الطبي والإداري لمستشفى القناطر الخيرية، حيث تم الانتهاء من الفرش الطبي بنسبة 65%، والفرش الإداري بنسبة 95%، كما تم الانتهاء من توصيل الكهرباء بكل قطاعات المستشفى وتشغيل المصاعد الكهربائية، كما تم ضخ المياه والغاز الطبيعي للمستشفى وأصبحت جاهزة للتشغيل، حيث أوضح وكيل وزارة الصحة أنه جاري العمل على قدم وساق للانتهاء من جميع الأعمال وسيتم استلام المستشفى إداريا الأربعاء المقبل، وتم تجهيز الطاقم الطبي والإداري للمستشفى وتسكينهم في أقسامهم.

وأجرى المحافظ، جولة ميدانية بأقسام المستشفى، التي تم الانتهاء من فرشها حيث تفقد المحافظ القسم الداخلي ووجه بالحفاظ على الفرش والعمل على النظافة أولا بأول لحين تشغيل المستشفى وافتتاحها، مشيدا بالمستوى المتقدم ونوعية الفرش المستخدمة بأقسام المستشفى .

وطالب المحافظ، وكيل وزارة الصحة بمتابعة استكمال أعمال توريد الأجهزة الطبية الخاصة بالمعامل الطبية وغرف الأشعة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من توريد ماكينات الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال وأجهزة الأشعة المقطعية والسونار وجاري أعمال تركيبهم بالغرف المخصصة لهم، كما تم توريد أجهزة الأشعة الثابتة وجهاز الأشعة المتنقلة وأجهزة الأشعة بالسونار الإيكو وتوريد 32 سرير عناية مركزة و22 ترولي نقل مرضى، كما تم توريد أجهزة التعقيم وأجهزة التنفس الصناعي.

وجدير بالذكر أن مستشفى القناطر الخيرية تبلغ تكلفتها 283 مليون جنيه، وتتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير و31 سرير عناية مركزة بالإضافة إلى 24 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك تحتوي المستشفى على 38 جهاز للغسيل الكلوي ويبلغ عدد الأسرة 220 سرير.

جاءت الجولة بحضور الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية.