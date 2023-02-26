محافظ الشرقية يفتتح مركز طبى النحال وانطلاق مبادرة فحص المقبلين على الزواج

الشرقية - إيمان مهنى

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أعمال تطوير وتجديد مركز طبي النحال بمدينة الزقازيق، والمُنفذ ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الاتحاد الأوروبي، بمنحة من بنك الاستثمار الأوربي، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة مالية 3 مليون جنيه، للمساهمة في تقديم خدمات صحية وعلاجية مميزة للمرضي والمترددين عليه ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام، مراد رأفت السكرتير العام المساعد ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ، سعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة ، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ، علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، رضا بكري رئيس حي أول، شعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان.

وأكد محافظ الشرقية، أن مشروعات القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية، والمنفذه بمنحه مقدمة من الإتحاد الأوربي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ساهمت في تحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين في قطاعات ( الطرق – الصحة – التشغيل) وتوفير فرص عمل للشباب ليحيا حياه كريمة.

تفقد المحافظ ومرافقوه الصيدلية وعيادتي الأسنان والرمد ومخزن الطعون وغرفة ميكنة المواليد والوفيات وعيادة تنظيم الأسرة ، وأوصى المحافظ إدارة المركز الطبي والعاملين بالمركز من أطباء وأطقم تمريض بحسن إستقبال المرضى والمترددين عليه مطالباً بمواصلة بذل الجهد والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتوفير كافة سُبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات والمراكز الطبية ومكاتب الصحة التي تقدم الخدمات للمواطنين والإرتقاء بها لتقدم خدمة علاجية ملائمة وتذليل العقبات أمام القطاع الصحي طبقاً للإمكانات المتاحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

وعلى هامش الإفتتاح شهد محافظ الشرقية إنطلاق فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لـ «فحص المقبلين على الزواج » والمُقامة تحت شعار «100 مليون صحة »، في إطار الحرص على مصر خالية من الأمراض المعدية المنتقلة بين الأزواج وخفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية ، وسعياً لتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية ، لافتاً إلى أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين ، لإجراء الفحص الطبي واستخراج الشهادة الصحية لهم.

أشاد محافظ الشرقية بالمبادرات الرئاسية الصحية التي يطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوصول إلى كافة فئات المجتمع ، للوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخال ٍمن الأمراض ، مثمناً مجهودات العاملين بالقطاع الصحي الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تخفيف آلام المرضى والتيسير عليهم في مواجهة الأمراض والأوبئة للحفاظ علي صحة وسلامة المجتمع.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن المبادرة الرئاسية سيتم تنفيذها بالمحافظة في عدد 21 مركز طبي ، طوال أيام العمل الرسمية، بدءً من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، مضيفاً بأنه تم تدريب الفرق الطبية علي أعمال المبادرة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم ، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري) ، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم ، Rh ،هيموجلوبين)، وفحوصات الأمراض الوراثية، للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلي هذه الخدمات الصحية من المواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المبادرة تشمل أيضًا تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج وتتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته ، وكذلك تقديم خدمات التثقيف الصحي فيما يخص العلاقة الزوجية السوية وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة وإمداد الطرفين بمعلومات عن بعض الأمراض المُعدية التي تنتقل جنسيًا في حالة إصابة أحد الطرفين ، بالإضافة إلى تعريفهما بمعلومات عن بعض الأمراض المعدية التي يمكن انتقالها إلى الجنين ، فضلاً عن تعريفهما بوسائل تنظيم الأسرة، والوسائل المناسبة لتنظيم الحمل الأول.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض من خلال الفحوصات الطبية بالمبادرة ، يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.

وفي نهاية الافتتاح حرص محافظ الشرقية علي متابعة سير انتظام العمل بالعيادات الخارجية لمستشفي الرمد والتي تم نقلها للمركز الطبي بالنحال بصفة مؤقتة للإطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الخارجي لضمان تقديم خدمه لائقه للمرضي .

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن رقم 15335، والموقع الإلكتروني: www.100millionseha.eg للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم.