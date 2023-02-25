محافظ الشرقية يشارك في احتفالية "يوم الصيدلي المثالي".. صور

شارك الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، احتفالية نقابة الصيادلة بـ"يوم الصيدلى المثالي" لعام 2023، المقام بنادى الربيع بمدينة الزقازيق، فى حضور مراد رأفت السكرتير العام المساعد، سعد الفرماوى الخبير الوطنى للمحافظة والدكتور جودة هلال رئيس جامعة هليوبوليس والدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية والدكتورة أمل الجندى عميد كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق وعدد من نقباء صيادلة محافظات " كفر الشيخ، بورسعيد،الفيوم، المنوفية" وأعضاء هيئة التدريس بكليتى الطب والصيدلة من داخل وخارج المحافظة وصيادلة الشرقية.

أكد المحافظ على أهمية دور مهنة الصيدلة فى المجتمع باعتبارها مهنة محورية تقدم خدماتها فى كافة المجالات ويستفيد منها المواطن بشكل مباشر لذا تستلزم ضرورة الأخذ بالأساليب العلمية الحديثة ومواكبة تطورات العصر للارتقاء بها واستمرار تقديم صيادلة على قدر كبير من الوعى والمسئولية تجاه أفراد المجتمع للنهوض بالمنظومة الصحية بوجه عام، مؤكدا أن مهنة الصيدلى تمثل الشرف والأمانة والعلم والتعامل مع الآخر.

أوضح محافظ الشرقية أن أزمة جائحة كورونا والتى تعرضت لها البلاد أظهرت المعدن الحقيقى للصيدلى وأبرزت دورة وقدرته على تحمل المسؤولية والوقوف جنباً إلى جنب مع الأطباء لتوفير أوجه الرعاية العلاجية للمصابين حتى استطعنا العبور من تلك الازمة إلى بر الأمان، لافتاً إلى اننا بحاجة إلى إعادة النظر فى التخصصات الدراسية ومدة الدراسة والمسمى بشهادة تخرج الصيدلى ووضع رؤى مستقبلية للنهوض بالمهنة وتقديم أفضل الخدمات فى مجال الدواء.

ومن جانبه أشاد الدكتور عصام ابو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية بدور محافظ الشرقية ودعمه الدائم للصيادلة وحضوره كافة الفعاليات التى تنظمها النقابة لتكريم النماذج المضيئة بها والتى اثرت الحياة العلمية والعملية فى المجال الطبى والصحى وكذلك توقيع بروتوكولات التعاون بين مديرية الشؤون الصحية والنقابة لتحسين اقتصاديات الصيدليات والاستمرار فى تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى.

شهدت الاحتفالية تكريم عدد من الأطباء والصيادلة المتميزين مهنياً وممثلى شركات صناعة الدواء بالشرقية بمنحهم شهادات تقدير نظراً لجهدهم المبذول خلال الفترة السابقة وتأدية عملهم على اكمل وجه.

كما أهدى نقيب صيادلة الشرقية درعاً تذكاريا لمحافظ الشرقية تقديراً لدوره الداعم والمساند لمهنة الصيدلى وحرصه الدائم على مشاركة الصيادلة فعاليتهم المختلفة.

وفى نهاية الاحتفالية حرص المحافظ على التقاط صور تذكارية مع الصيادلة المكرمون وأبناء المرحوم الصيدلى هانى السيد خليفة والتى حرصت النقابة على تكريم اسمه فى احتفاليتها لهذا العام.