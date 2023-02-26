محافظ الدقهليه يحيل 203 محاضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

الدقهلية - شريف الديب

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، إنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين، او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، اسفرت عن تحرير 203 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن ميت غمر ونبروه والمنزلة والمطرية، واجا ودكرنس وشربين والمنصورة، والسنبلاوين وبلقاس وبنى عبيد وتمى الأمديد والمنزلة، علي مدار يومين وان المحاضر التي تم تحريرها شملت محاضر نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وتصرف في دقيق (بكمية 73 شيكارة)، و عدم إعطاء بون صرف، وانتهاء من الإنتاج وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعلان عن الاسعار وعدم وجود شهادة صحية، وبيع بأزيد من السعر الرسمى، ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية (تاجر تموينى) وذبح خارج السلخانة، وتصرف في سلع تموينية، واستيلاء علي سلع مدعمة وسلع مجهولة المصدر وسلع بدون بيانات وتجميع بطاقات (بعدد 58بطاقة) وعدم وجود سجل تفتيش وذبح خارج السلخانة وعدم إعلان عن الإسعار وعدم توريد أرز شعير للمزراعين وتم التحفظ على 25 كجم لحوم بلدي، و1طن مكرونة و2 طن سكر و241 طبق لحوم قطع و مفروم ومجمدة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذات السياق استمرت حملات المرور والتفتيش من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء.. حيث تم متابعة تنفيذ اعمال اللجنة الخماسية بمركز ومدينة ميت غمر باشراف ومتابعة اللواء وجدي الجرواني رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة السنبلاوين باشراف ومتابعة المحاسب احمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة شربين باشراف ومتابعة المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة وبنطاق حي غرب المنصورة باشراف ومتابعة المحاسب سيد النخيلي رئيس الحي، وبمركز ومدينة المنزلة باشراف ومتابعة المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.