محافظ الدقهلية يستقبل نائب رئيس البنك الأوروبى لبحث تنقية مياه مصرف كيتشنر

الدقهلية - شريف الديب

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، ووفدا من وزارة التنمية المحلية، خلال زيارتهم للمحافظة، لبحث ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر وسبل التعاون المستقبلية.

واستقبل محافظ الدقهلية " آلان بيلو" نائب رئيس البنك المركزى لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية ، و السيدة " ناتالياحنجنكوفة" المدير التنفيذى للمحفظة المصرفية، ووفد مصاحب لهم من المكتب الإقليمى بالقاهرة بجمهورية مصر العربية، والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والدكتورة ناهد اسكندر مدير وحدة تنفيذ المشروع وعدد من أعضاء الوحدة بالوزارة ، حيث تستهدف الزيارة متابعة ما تم تنفيذه من أنشطة مشروع تطهير مصرف كيتشنر ، واستعراض مخرجات استشارى بناء القدرات لمحافظة الدقهلية التابع لمشروع كيتشنر، ومناقشة سبل التعاون المستقبلية فى ضوء ما تم إنجازه وتلبية لاحتياجات المرحلة المستقبلية ، وقاموا بتفقد وحدة المخلفات الصلبة الجديدة بديوان عام المحافظة .

جاء ذلك بحضور الدكتور عبده محمدين مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، والدكتور توفيق الخشن قائد فريق بناء القدرات ، والمهندس شكري حسين نائب قائد الفريق ، والمهندسة كامليا فرج منسق مشروع مصرف كيتشينر بالمحافظة .

وأكد "المحافظ "، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي ملف المخلفات الصلبه أهمية كبيرة لما له من تأثير واضح ومباشر علي البيئة وعلي صحة الإنسان وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 للحد من الملوثات البيئية التي تؤدي إلى تغير المناخ .

وأشار "مختار"، إلي أن مشروع مصرف كتشينر مكون المخلفات الصلبه ممول بقرض من البنك الأوربي لإعادة الإعمار بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الإتحاد الأوربي بقيمة 8 مليون يورو ويخدم ثلاث محافظات هم ( الدقهلية - الغربية - كفر الشيخ ) والذى يعزز جهود الدولة المصرية من خلال تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية وذلك منبسقاً من تنفيذا خطة أنشطة المشروع التى تسهم فى خلق منظومة متكالملة للنظافة تبدء من الجمع والمعالجة و التدوبير والتخلص الأمن للنفايات فى المحافظات الثلاثة المنفذ فيها المشروع .

كما أشار "المحافظ"، إلى أن الدقهلية أصبحت نموذج يحتذي به في إدارة منظومة المخلفات الصلبه والأولي في تطبيقها ونعمل عليها منذ 3 سنوات من خلال فريق عمل متكامل حيث تم انشاء مدافن صحية ونقل كافة المقالب العشوائية بنطاق المحافظه ، حيث تم إنشاء المدفن الصحي بقلابشو بأحدث التقنيات العلمية لضمان عدم حدوث أي انبعاثات .

وقال " مختار" ، إن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة كافة مصانع التدوير لتستوعب الزيادة السكانية المستقبلية بطاقة استيعابية 5,600 طن يومي ، علما بأن إجمالي ما تنتجه المحافظة 3,200 طن يومي وتم مراعاة الزيادة السكانية المستقبلية .

وثمن " المحافظ " الدور البارز للبنك الأوربي لإعادة الإعمار والإتحاد الأوربي ووزارة التنمية المحلية لدعم ملف تحسين البيئة من خلال تنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالدقهليه ودعم مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة .

ومن جانبه نقل الدكتور هشام الهلباوى ، خالص تحيات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية للوفد الأوربي وذلك للتعاون الدائم بين مكتب القاهرة والوزارة مؤكدا على ان البنك الاوروبى هو واحد من اهم شركاء التنمية فى مصر بصفة عامة .

وقال "مساعد الوزير"، على الرغم من دعم البنك الأوروبى للعديد من المشروعات إلا أن مشروع تطهير مصرف كيتشنر له طابع واهمية خاصة ويرجع ذلك لان المشروع يجمع بين ثلاث وزارات وصعوبة التنسيق بين كافة الجهات ، ويتميز المشروع بأنه يهدف الى الاستدامة بعد تطوير المصرف من خلال انشاء منظونة متكاملة لادارة المخلفات الصلبة ، الى جانب رفع الوعى البيئى للسكان وأضافة الجانب المؤسسى لتحقيق الاستدامة .

وأكد" الهلباوى "، أن وجود وحدة للمخلفات الصلبة بالمحافظة هي احد العوامل التي ساعدت علي استكمال ونجاح المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة من خلال تطوير المنظومة والتدريب عليها ، والذى لم يقتصر فقط علي محافظة الدقهلية ليمتد الى العديد من المحافظات المجاورة الاخرى وهى من احد العوامل التى ساعدت على نجاح هذه الوحدة .

وأشار مساعد الوزير، إلي أن الوحدة ساعدت المحافظة فى انشاء عدد من مصانع التدوير ومعالجة المخلفات الى جانب عدد من المحطات الوسيطة ، مشيرا إلي انه مع نهاية المشروع ستحظى المحافظة بمنظومه متكاملة ممولة من الحكومة المصرية الى جانب تمويل المشروع .

كما أشار " الهلباوي " الي أن مخرجات المشروع تعد ثمرة نجاح مستقبلى يمتد لجميع محافظات الجمهورية وذلك من خلال اعداد الحقائب التدريبية لكى يصل التدريب للمحافظات الاخرى ، وايضا من خلال التعاون الكبير الذى حققته الوحدة من خلال المشروع فى إعداد لائحة صندق النظافة فى المحافظة ، وايضا فى تطبيق منظومة الأداة الذكية للتعامل مع المخلفات الذى قرر وزير التنمية المحلية تطبيقها فى عشر محافظات اخرى بعد الدقهلية ، وذلك لتحديد نسبة التعويض من المخلفات لتستفيد منها الوزارة فى المحافظات الاخرى ، ونتطلع للتعاون مع البنك الأوربي لدعم تفعيل هذه المنظومة فى باقى محافظات الجمهورية .

وقدم مساعد الوزير، الشكر والتقدير للمجهود المبذول من وحدة تنفيذ المشروع بالوزارة بادارة دكتوره ناهد إسكندر والقدرة على التنسيق بين البنك واستشارى المحافظة والجهات المختلفه للخروج بعدد من المخرجات المؤثرة فى أداء المشروع .

ومن جانبه أكد نائب رئيس البنك الأوربي، أن مصر من أكثر الدول التى تحظى باهتمام البنك الاوروبى حيث تصل حجم الاستثمارات للبنك فى مصر الى بيليون يورو فى العديد من القطاعات ، وتوجه بالشكر لجميع شركاء النجاح على التعاون المتميز فى تنفيذ المشروع للوصول الى هذه المرحلة المثمرة الذى يؤدى بدوره الى المزيد من التعاون المستقبلى .

ومن ناحيتها أثنت المدير التنفيذى للبنك الأوربى، على عرض المحافظة وعرض استشارى دعم القدرات ، ومخرجات المشروع التى تم انجازها ، وعلى غرارها تزيد فرص التعاون المستقبلى ، وقالت نتطلع الى التعاون فى تبنى فكرة الاستفادة ممن يتبقى من غاز الميثان فى توليد الكهرباء وسنبحث سبل التعاون فى ذلك .

وقام كل من الدكتور عبده محمدين والدكتور توفيق الخش، باستعراض محاور المشروع والتي تنقسم الي قسمين هما : الأول : تأهيل ورفع كفاءه منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمركزي نبروه وبلقاس ، والثاني : التطوير المؤسسي بإنشاء إدارة للمخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية والمراكز والوحدات المحلية التابعة ، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات في مركز نبروه من خلال انشاء محطة وسيطة بنبروه ، وتطوير الحملة الميكانيكية ، ودعم منظومة النظافة ، وفي مركز بلقاس يتم إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بطاقة 600 طن يومي ، وغلق وتأهيل المقلب العمومي بقلابشو، وتأهيل ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية ودعم منظومة النظافة بمعدات جمع ونقل .