اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يتسلم الدفعة الأولى من معدات دعم منظومة النظافة

الأحد، 26 فبراير 2023 11:24 ص
محافظ الدقهلية يتسلم الدفعة الأولى من معدات دعم منظومة النظافة صناديق جديدة لتوزيعها علي مدن المحافظة
الدقهلية ـ محمد الحبشى

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شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، تسليم الدفعه الأولي من صناديق القمامة والتي تعمل على سيارات المكبس لجمع القمامة ضمن الخطة الاستثمارية لتوزيعها علي عدد من المراكز والمدن والأحياء، "حي شرق، حي غرب، مركز المنصورة، أجا، شربين، دكرنس، السنبلاوين، المطرية".

وأشار "المحافظ" إلي أن الدفعة الأولي من صناديق القمامة تحتوي علي 70 صندوقا من إجمالي 366 تم التعاقد عليها مع أحد المصانع، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين جنيه تقريبا لدعم منظومة النظافة.

وأكد "المحافظ" أن من أولويات الدوله دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين في قطاع النظافة بمختلف المحافظات.

وجاءت فعاليات التسليم بحضور خالد جلال مدير عام إدارة المركبات والصيانة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

الدفعه الاولي لصناديق القمامه
الدفعة الأولي لصناديق القمامة

 

جانب من تسليم الدفعه الاولي لمنظومة النظافه
جانب من تسليم الدفعة الأولي لمنظومة النظافة

 

دعم منظومة النظافة بالدقهلية
دعم منظومة النظافة بالدقهلية

 

صناديق جديده لتوزيعها علي مدن المحافظه
صناديق جديدة لتوزيعها علي مدن المحافظة

 

محافظ الدقهلية يتسلم معدات النظافه
محافظ الدقهلية يتسلم معدات النظافة

 

 


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رؤساء المراكز والمدن



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