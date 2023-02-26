محافظ الدقهلية: زيادة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار على الطرق العامة والميادين

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، على استمرار الجهود المكثفة التي تقوم بها رئاسة مراكز ومدن محافظة الدقهلية ، لزيادة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار على الطرق العامة والميادين والشوارع، فى إطار المبادرات الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة واتحضر للأخضر، لتوفير بيئة صحية وآمنة، وكذا أعمال تحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وتابع "مختار" جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن محلة دمنة وأجا وبني عبيد ودكرنس هذا الشأن، ففي مدينة محلة دمنة قال أحمد حمدي رئيس المدينة، إنه في إطار تحسين الصورة البصرية للمواطنين والحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة، فقد تم رفع كفاءة عدد 5 عمارات بمساكن الزهور بنطاق المدينة، وذلك كمرحلة أولي، حيث شملت أعمال رفع الكفاءة دهان العمارات وكذا مبني الجمعية الزراعية، ودهان أعمدة الإنارة، وأيضا مراجعة الوصلات الكهربائية الخارجية، وصيانة الكشافات وتطهير وتسليك خط الصرف الصحي، وإصلاح كسر ماسورة مياه وتمهيد ومسح الطريق، وفي إطار مبادرة اتحضر للأخضر فقد تم زراعة عدد 130 شجره بنطاق المدينة.

وفي مركز ومدينة أجا، قال حاتم قابيل رئيس المركز والمدينة، إنه تم بالإشراف على أعمال رى الأشجار وزيادة المسطحات الخضراء، وغسيل الأرصفة بالكورنيش وكنس الأتربة بجوار البلدورات بشارع الثورة، وقص وتهذيب وتقليم الأشجار بشارع الجيش في إطار تحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وفي مركز ومدينة بني عبيد قال المحاسب متولي عبد العال، رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال البدء في زراعة الأشجار المثمرة على الطرق العامة بنطاق المدينة وقري المركز وذلك فى إطار مبادرة اتحضر للأخضر.

وأما مركز ومدينة دكرنس، فقالت الدكتورة آمال بركات رئيس المركز والمدينة، إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال دهان وترميم كوبري قرية ميت الحلوج وذلك بمشاركة الجهود الذاتية، في إطار أعمال تحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وأكد المحافظ على استمرار متابعتة الشخصية يوميا لتنفيذ خطة المحافظة بشأن المبادرات الرئاسية-زراعة 100 مليون شجرة واتحضر للأخضر بهدف رفع كفاءة تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة بنطاق محافظة الدقهلية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بضرورة توفير بيئة صحية وآمنه وتحسين الصورة البصرية للمواطنين، وفي إطار تفعيل المبادرات الرئاسية اتحضر للاخضر- وزراعة 100 مليون شجرة"، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.

وفى إطار الخطة الشاملة التى أقرها محافظ الدقهليه، للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والأحياء والقرى، بهدف تكثيف المساحات الخضراء وزراعة الأشجار وتنفيذ أعمال تستهدف تحسين الصورة البصرية للمواطنين.