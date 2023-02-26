محافظ الإسماعيلية يوجه فريق الإغاثة بالتضامن لمتابعة حالات مصابى وصلة أبو سلطان

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بانتقال فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية إلى مستشفى فايد التخصصى، لبحث حالات العمال الـ18 المصابين فى حادث انقلاب سيارة على طريق وصلة أبوسلطان بمدينة فايد وتقديم أوجه الرعاية والدعم لهم .

وكان قد أصيب 18 عاملا من العاملين بالصوب الزراعية بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على وصلة أبو سلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ انقلاب سيارة ربع نقل يستقلها عدد من العمال الزراعيين على وصلة أبو سلطان دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ10سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

السيد عبدالله يسرى - 15 سنة (كدمات واشتباه كسور)هود مصطفى عبدالله - 15 سنه (كدمات واشتباه کسور)يوسف عياد سليمان - 15 سنة (كدمات واشتباه كسور)عماد عياد سليمان-15 سنه (كدمات واشتباه كسور)موسى عياد سليمان -15سنه (كدمات واشتباه كسور) محمد على سعيد إبراهيم -38 سنة (كدمات واشتباه كسور)یوسف محى محمد -13 سنه (كدمات واشتباه كسور) أنس عصام جابر - 14 سنه (كدمات واشتباه کسور) ناصر رمضان عبد العظيم - 23 سنة (كدمات واشتباه كسور) عبد الله محمد عبد العزيز -38 سنة (كدمات واشتباه كسور)عبدالله جويعد مناع - 15 سنة (كدمات واشتباه كسور) محمد محى محمد عطية -23 سنة (كدمات واشتباه كسور) السيد عيد قطب - 16 سنة (كدمات واشتباه كسور) أحمد محمد عبدالعظيم - 25 سنة (كدمات واشتباه کسور) أحمد صبری محمد احمد-32 سنة (كدمات واشتباه کسور) أدهم عيد قطب إسماعيل -18 سنة (كدمات واشتباه كسور) عبد الرحمن محمد مهدی -13 سنة (كدمات واشتباه كسور) ابراهيم منصور عودة نصار- 21 سنة (كدمات واشتباه کسور) جميعهم مقيمين بضواحى الإسماعيلية .

تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.