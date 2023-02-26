محافظ أسوان يفتتح فعاليات القمة العربية للتطوير المهنى بمعابد فيله.. صور

وفى كلمته، رحب اللواء أشرف عطية، بضيوف المحافظة، وسط أعظم المعابد الأثرية وهى معابد فيله التى تتعانق فيها عبقرية الإنسان والمكان على أرض عروس المشاتى ، ومركز تلاقى الحضارات والثقافات عبر العصور.

وأكد محافظ أسوان، أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتى ضمن النهج الذى تتبناه مؤسسة أم حبيبة التابعة لشبكة أغاخان للتنمية من خلال مبادرات رائدة لريادة الأعمال ، والعمل على تنمية مهارات الشباب والفتيات لتأهيلهم لسوق العمل من أجل زيادة الدخل والإرتقاء بالمستوى الإقتصادى والمعيشى والإجتماعى للمواطنين.

وأشاد أشرف عطية، بجهود المؤسسة ، وخاصة أنها تأتى فى مقدمة شركاء التنمية المستدامة فى أسوان بما يتواكب مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل رؤية مصر 2030، وإستراتيجية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار إلى أن المحافظة من جانبها لم ولن تدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإستمرار التعاون مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى ، لأننا جميعاً فى قارب واحد نسعى وراء تحقيق أهداف محددة للوصول إلى التنمية المنشودة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة حنان الجندى إلى أن مؤسسة أم حبيبة تولى إهتمام كبير بالتطوير المهنى بإعتباره من أهم أهداف التنمية المستدامة للعمل على تنمية الجهاز الإدارى للدولة وتطوير مهارات الشباب ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بجانب تمكين المرأة.

وأوضحت، أن كل ذلك يتطابق مع أهداف المؤسسة ، وكذا العديد من مؤسسات المجتمع المدنى حيث يعتبر التطوير المهنى هو العلاج والحل الأمثل والعميق لمشكلات كثيرة تواجه الدول ، وفى مقدمتها توظيف الشباب.

وقالت حنان الجندى، إن إنعقاد فعاليات القمة العربية على أرض أسوان يساهم فى نقل الخبرات للمجتمع المصرى بشكل عام ، والمجتمع الأسوانى بشكل خاص لتكون هذه الخطوة بداية جديدة على طريق التنمية والرخاء ، لافته إلى أن الفعاليات تهدف أيضاً إلى الجمع بين مطورى ومهنيى الشبكة العربية للتطوير الوظيفى وخبراء من جميع أنحاء العالم لتبادل معارفهم وأفضل ممارساتهم فى مجال التطوير الوظيفى ومنافسات آليات التوظيف والعمل وريادة الأعمال.

حضر الفاعليات، الدكتور أحمد مصطفى رئيس المؤتمر العربى للتطوير المهنى ، والدكتورة حنان الجندى مدير عام مؤسسة أم حبيبة ، وأيضا الدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان ، والدكتورة سها بهجت مساعد وزير السياحة والأثار ، بجانب ممثلى الدول المشاركة والسفارات والوزارات والهيئات الدولية والمحلية.