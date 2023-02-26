أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الهوية البصرية من خلال توزيع المهام والتكليفات الرئاسية بشكل متناغم ومتناسق بين الوزارات المختصة ومحافظة أسوان والجامعة الألمانية.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسوان ، اليوم، الأحد، مع اللجنة الموفدة من وزارة الإسكان فى إطار التنسيق الجارى بين محافظ أسوان والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ، وأعضاء اللجنة المختصة بتنفيذ مشروع الهوية البصرية.

وأكد اللواء أشرف عطية، أنه بعد إنتهاء تنفيذ المرحلة الأولى فور صدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ختام أسبوع الصعيد فى ديسمبر 2021 حيث لم تتجاوز فترة التنفيذ سوى الأسبوعين، على الرغم من أنه كان مخطط لها خلال 6 أشهر، وذلك بفضل التعاون الكبير بين المحافظة وإدارة المشروعات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأيضاً وزارة الداخلية، والجامعة الألمانية، فضلاً عن مشاركة المتطوعين من أعضاء هيئة تدريس وطلاب جامعة أسوان ومدارس الزخرفية والفنية الصناعية بمديرية التربية والتعليم.

وأشار، إلى أن المرحلة الثانية ستشهد إستكمال تنفيذ أعمال مشروع الهوية البصرية فى مسارات الحركة السياحية، وكذلك الشوارع الداخلية والميادين والمناطق السكنية والشعبية، وخاصة بالمدن السياحية وهى أسوان وأبو سمبل وكوم أمبو وإدفو، بجانب مدينة أسوان الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء بوابات بمداخل المحافظة، وأيضاً للمحاور والكبارى على النيل مثل كبارى أسوان الملجم، وخزان أسوان البديل، وكلابشة ودراو.