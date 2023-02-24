محافظ أسوان يتابع نسب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرية أبوسمبل بنصر النوبة

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالمشاركة المجتمعية الجادة وجهود مؤسسة خيرية تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للمساهمة في أعمال التأهيل ورفع كفاءة 14 منزلا من إجمالى 28 منزلا بنجع "ود المصرية" التابع لقرية أبوسمبل بمركز نصر النوبة ، بالإضافة إلى القيام بأعمال توصيل خطوط ومواسير مياه الشرب النقية بالنجع بطول 1,2 كم.

ووجه اللواء أشرف عطية، بضرورة مواصلة الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات تنفيذ حزمة المشروعات التنموية والخدمية الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة"، وذلك من أجل دفع مستويات الأداء وضمان الإنتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة.

ومن جانبه أكد ناحج مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة، تفقد نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية بقرية أبوسمبل بمركز نصر النوبه والتى تضم 7 قرى فرعية وتابع بإجمالى 18 ألف نسمة ، مشيراً إلى تفقد مشروعات إنشاء نقطة إسعاف قسطل ، ومجمع الخدمات والمجمع الزراعى ، وتطوير مدرسة أبو سمبل شرق ومدرسة قسطل ، وإنشاء السوق الأسبوعى بنسبة تنفيذ وصلت 100 % لكل مشروع ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء توشكى بنسبة 80 %.

وأوضح ناجح مصطفى، أنه تم التشديد للإلتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الحفر والإنشاء مع تنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمختلف مواقع العمل لإضفاء الوجه الحضارى المناسب لقيمة هذا المشروعات وخدماتها المقدمة للأهالى والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة ، علاوة على تكثيف الجهود وتلافى كافة الملاحظات والمشكلات لضمان تلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.



حياة كريمة (1)