أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب ــ مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

-الطماطم بـ 7.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ8 جنيهات.

‏‎‏-البصل الأبيض بـ13 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ13 جنيها.

-البسلة بـ21 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ12جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفاصوليا بـ12.5 جنيه.

-الفلفل الرومى بـ12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ20 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ24 جنيها.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ12 جنيها.

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏‎‏-الجوافة بـ15 جنيها.

-الموز البلدى بـ15 جنيها.

الفراولة بـ15 جنيها.

اليوسفى بـ15 جنيها.

على جانب آخر، تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض "أهلا رمضان " بالعديد من المحافظات المختلفة، لتوفير السلع الغذائية، وطرحها بأسعار مخفضة، وسط إقبال المواطنين على شراء السلع الأساسية، كما تطرح وزارة التموين السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات والدفعة السادسة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.