كم من الوقت يستغرق خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة؟

كتبت فاطمة خليل

تعتبر مستويات الكوليسترول التي تزيد على 200 مجم / ديسيلتر مرتفعة بالنسبة للجسم، حيث يستمر مستوى الكوليسترول بهذا الحجم في الجسم، ويترسب في الجسم ما يؤدي إلى عدة مضاعفات أحدها النوبة القلبية، ويؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى العديد من المضاعفات مثل آلام الصدر والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، فى هذا التقرير نتعرف على الوقت الذى يستغرقه خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ويمكن أن تساعد عادات نمط الحياة الصحية الجسم على التخلص من ارتفاع الكوليسترول، وتشير التقارير الصحية إلى أن التمارين الرياضية تحفز الإنزيمات التي تساعد الكبد على إزالة الكوليسترول الضار من الدم.

كم من الوقت يستغرق خفض الكوليسترول المرتفع؟

يمكن خفض مستويات الكوليسترول عن طريق كل من النظام الغذائي الصحي وأدوية خفض الكوليسترول، جنبًا إلى جنب مع التمارين البدنية المنتظمة.

في البداية، لإعادة مستوى الكوليسترول إلى طبيعته، يصف الأطباء الأدوية لمدة 3 أشهر بعد هذا، من المتوقع أن يتابع المرضى بانتظام مع الأطباء حتى يعود الكوليسترول لديهم إلى المعدل الطبيعي.

ويجب على المرضى الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول تجنب تناول الأطعمة المسببة للالتهابات، والمواد التي تحتوي على الدهون المتحولة، واللحوم والخضراوات المطبوخة بكميات كبيرة من الزيت.

ويمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين أيضًا في السيطرة على الكوليسترول بصرف النظر عن هذا، يوصى بالنوم الجيد وتقليل الوزن والمشي لمسافة 5 كيلومترات على الأقل كل يوم.

وإذا تم الجمع بين الأدوية ونظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، فيمكن تحقيق الأهداف في وقت مبكر جدًا خلال 2 إلى 4 أسابيع، يتوقف الكثير من الأشخاص عن ممارسة النشاط البدني بعد فترة وجيزة من تشخيص إصابتهم بارتفاع الكوليسترول بافتراض أن الأدوية كافية لخفضه ويمكن أن يؤثر الكثير من الضغط على الجسم على القلب.

يجب فحص مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة دائمًا يحذر الأطباء من أن كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، وهو الكوليسترول السيئ، ويجب أن يكون أقل من 100 ملجم٪ لمن أصيبوا بنوبة قلبية وسكتة دماغية ودعامات وتجاوز وأيضًا مرضى السكري والمدخنين وأمراض الكلى المزمنة والتاريخ العائلي القوي لأمراض القلب.

بالنسبة لجميع الأفراد الأصحاء، يستهدف كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 130 عامًا.