"المحاسبة الإلكترونية" برنامج تدريبى فى كلية التجارة بجامعة القناة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، عن تنظيم مركز الخدمة العامة للدراسات التجارية والبحوث البيئية بكلية التجارة برنامجا تدريبيا بعنوان "المحاسبة الإلكترونية –Computerized Accounting"، مؤكدا على أهمية البرامج التدريبية التي تقدمها الجامعة من خلال مراكزها التدريبية والبحثية، ودورها الأكبر في تنمية مهارات المتدربين، ورفع كفاءاتهم، والمساهمة في إعداد خريج ذي كفاءة وقدرة على المنافسة وإثبات الذات في مجالات العمل المتعددة.

وتابع رئيس الجامعة أن منطقة القناة الواعدة، وما تتطلبه من مهارات متطورة، وآليات أكثر تقدما لإنجاز الأعمال والمهام- فتحت أسواقا جديدة للعمل؛ مما استلزم معه تزويد الخريجيين بمهارات ومعارف أكثر تطورا، وهو ما تسعى جامعة قناة السويس إليه من خلال البرامج التدريبية و التأهيلية المقدمة لطلابها وخريجيها.

وأوضحت الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة أن البرنامج التدريبي المحاسبة الإلكترونية يستمر على مدى أسبوعين، بواقع أربع محاضرات أسبوعياً، وتستمر المحاضرة 3 ساعات، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة باجتياز البرنامج.

وتابعت الدكتورة ريمان عبد العال وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أن البرنامج يضم العديد من الموضوعات وهي : إعداد القوائم المالية إلكترونيا، استخدام التطبيقات الإلكترونية في المجال المحاسبي، كيفية استخدام الرسوم البيانية في أعمال المحاسبة، استخدام المعادلات والدوال المحاسبية.

وأوضحت الدكتورة رحاب كمال مدير مركز الخدمة العامة بالكلية أن المشاركة بالبرنامج تتم من بمقر مركز الخدمة العامة للدراسات التجارية.