اليوم السابع
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الأحد، 26 فبراير 2023 09:29 ص
أكرم القصاص
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قومى المرأة بالشرقية يعلن استهداف أكثر من 1000 فتاة ضمن مبادرة "دوى".. صور

الأحد، 26 فبراير 2023 09:00 ص
قومى المرأة بالشرقية يعلن استهداف أكثر من 1000 فتاة ضمن مبادرة "دوى".. صور مبادرة دوى لتحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن
الشرقية - فتحية الديب

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تهدف مبادرة "دوي" لتحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن، ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها، لتمكينهن داخل مجتمعاتهن، وفتح باب الحوار بين الفتيات وذويهن حول القضايا الخاصة بالمبادرة.

وقالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه تم استهداف أكثر من 1000 فتاة بالمدارس الإعدادية، بمحافظة الشرقية، للوصول إلى فتيات مصر على أرض الواقع، للاستماع إليهن فى المدارس ومراكز الشباب والجامعات وغيرها وتنمية مهاراتهن بالحصول على المهارات والمعلومات والخدمات اللازمة للنجاح وبالتالي تأهيلهن، وتمكينهن لخلق مجتمع متفهم ومؤمن بالمساواة.

وتابعت: أن الندوات تضمنت عرض الفيلم الوثائقي القصير "بداية الخيط" الحائز على جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في مهرجان جوائز نیویورك للأفلام، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى، وهو يوثق الفيلم حياة ثلاث فتيات من مصر ورحلتھن لممارسة حقوقھن في مختلف المجالات  ، وكيف أثرت المبادرة على كل واحدة منهن بشكل مختلف.

يذكر أن المبادرة الوطنية دوائر الحكى "دوي"  تحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، التى تستهدف تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن، وفتح باب الحوار بين الفتيات وذويهن حول القضايا الخاصة بالمبادرة .

فيما يأتى هذا البرنامج التدريبي فى إطار المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية دوائر الحكي "دوى" التى يطلقها المجلس بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف، وذلك بمحافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية ودمياط والشرقية"، خلال الفترة من 22 فبراير وحتي 22 مارس.

 

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مبادرة دوى لتحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن
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مبادرة دوى لتحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن

 

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مبادرة دوى لتحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن

 

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مبادرة دوى لتحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن

 

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مبادرة دوى لتحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن

 

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مبادرة دوى لتحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن

 

 


المبادرة الوطنية دوي

القومى للمراة بالشرقية

السيدة انتصار السيسي

مبادرة دوي

1000 فتاة بالشرقية



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