محافظ الوادي الجديد: المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية الهندسة بالمحافظة

كما وجه الزملوط تقديره وشكره للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والمجلس الأعلى للجامعات لجهودهم ودعهم المتواصل للإرتقاء بالتعليم الجامعي على أرض المحافظة.

وكان وفد الإتحاد الأوروبي برئاسة السفير كريستيان برجر، سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة زار مؤخراً جامعة الوادي الجديد وذلك بحضور الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من اعضاء هيئة التدريس والجهاز المعاون ووذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

هدفت الزيارة لفتح آفاق التعاون بين جامعة الوادي الجديد والجامعات الأوروبية في مختلف المجالات البحثية من خلال إنشاء الدرجات العلمية المزدوجة والمشتركة لزيادة تنافسية الخريج علي المستوي العالمي، والعمل علي التعاون في المشروعات البحثية القابلة للتطبيق والتى تسهم فى تطوير الصناعة المصرية، كما تستعد الجامعة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية داخل مقر الجامعة بالكيلو 10 فى إطار برتوكول التعاون المشترك مع وزارة البيئة الذى وقعته الجامعة خلال الأيام الماضية، بالاضافة الى تحقيق منتجات ذات قيمة إقتصادية، ونشر فكر وثقافة ريادة الأعمال لدعم النمو الإقتصادى والاستفادة من المخرجات والمشروعات البحثية الخاصة بالجامعة.

وبدأت زيارة وفد الاتحاد الأوروبي للجامعة بتفقد مبنى الاختبارات الالكترونية الذى يضم عدد من قاعات المؤتمرات وقاعات للاختبارات مجهزة بأحدث الأساليب التكنولوجيا وتفقد مبانى كليات العلوم والتعرف على معامل أقسام النبات والحيوان بالإضافة إلى تفقد مزارع الجامعة التى تضم زراعات النخيل والقمح ومزارع لانتاج الخضر بنظام الصوب هذا بالإضافة إلى تفقد ابار الرى بالجامعة ومزارع الإنتاج الحيواني بالجامعة.

وأشاد السفير بدور جامعة الوادى الجديد فى النهوض بمجتمع الوادى الجديد البكر الذى يمثل اكبر مساحة فى محافظات مصر، مؤكدا على أن الإتحاد الأوروبي يسعى لمزيد من التعاون مع جامعة الوادي الجديد في عدة مجالات بحثية فى مجالات الطاقة والمياه والبيئة، حيث أن محافظة الوادي الجديد بموقعها الجغرافي تعد من أنسب المدن للتعاون البحثي في هذه المجالات البحثية المختلفة كالطاقة الجديدة والمتجددة.