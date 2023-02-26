قرى ونجوع الأقصر تزرع الأشجار المثمرة أمام المصالح الحكومية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد قرى حياة كريمة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، استمرارا فى تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك فى ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارتى الإنتاج الحربى والزراعة، لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بتكثيف الجهود والإسراع في تنفيذ المبادرة.

وفي هذا الصدد صرح ياسر حلمي عباس رئيس مجلس قروى النمسا، بأنه تتم زراعة الأشجار المثمرة أمام المصالح الحكومية والشوارع والميادين، حيث تستهدف ترشيد إستهلاك المياه بزراعة الأشجار المثمرة ذات القيمة الاقتصادية بهدف إعلاء قيم الجمال والحد من التلوث وترشيد استهلاك المياه، حيث أن تلك الأشجار تم اعتمادها كنماذج لتغيير ثقافة الحفاظ على الشجرة المثمرة بدلاً من أشجار الزينة الأكثر استهلاكا للمياه، حيث أن تلك الحملة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويضيف رئيس مجلس قروى النمسا، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم العمل أيضاً فى زراعة الأشجار المثمرة على الطريق الغربي السريع، بداية من القرية حتى نهاية الوحدة المحلية بالمساوية والطريق الشرقي طراد النيل، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بالاهتمام بمجال الزراعة والبيئة، موضحاً أن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة مثمرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تستهدف ترشيد إستهلاك المياه بزراعة الأشجار المثمرة ذات القيمة الإقتصادية، وذلك بهدف إعلاء قيم الجمال والحد من التلوث وترشيد استهلاك المياه، حيث أن تلك الأشجار تم اعتمادها كنماذج لتغيير ثقافة الحفاظ على الشجرة المثمرة بدلاً من أشجار الزينة الأكثر إستهلاكاً للمياه، حيث أن تلك الحملة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



أعمال زراعة الأشجار المثمرة أمام المصالح الحكومية



زراعة الأشجار المثمرة أمام المصالح الحكومية



قرى ونجوع الأقصر تجرى أعمال زراعة الأشجار المثمرة







