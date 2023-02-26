عمرو موسى يشارك في ندوة "دردشة في السياسة" بالجامعة البريطانية

كتب محمد صبحى

". استقبل الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، عمرو موسى عضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية فى مصر، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية الأسبق، للمشاركة فى ندوة لطلاب قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية، تحت عنوان "دردشة فى السياسة

يأتى ذلك فى إطار حرص الجامعة البريطانية فى مصر، على نشر الوعى السياسى بين طلابها وتنمية مدارك الشباب حول القضايا السياسية الهامة، وزيادة الوعى حول أهمية العمل السياسي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حمزة الرئيس الأسبق للجامعة البريطانية فى مصر وعضو مجلس أمناء الجامعة السابق، والدكتور محمد البرعى مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للجامعة البريطانية، وعضو مجلس الجامعة البريطانية، والدكتور يحى بهى الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحوث والمشروعات، والدكتورة ودودة بدران عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، والدكتورة أمانى خضير وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ورئيس قسم العلوم السياسية.