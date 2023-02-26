عاطلان يعترفان بتكوين تشكيل عصابى للسرقة فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم ضبطهما فى العمر وبحوزتهما إطارات سيارة مسروقة أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنهما يكونان تشكيلا عصابيا لارتكاب جرائم السرقة المتنوعة مستخدمين السيارة المضبوطة.

وأضافا أنهما ارتكبت عدة جرائم سرقة أخرها سرقة 4 إطارات سيارات، وذكرا أنهما كانا يستعدان لبيعها لأحد عملائهما حيث اعتاد شراء المسروقات منهما، لعلمه أنها من متحصلات جرائم سرقة حيث يتحصل عليها بسعر أقل من قيمتها الأصلية.

بضبط الشخص المتهم بشراء المسروقات اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه وأرشد عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية " مقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة، حال استقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبحوزتهما 4 جنوط سيارات بإطاراتها "مختلفة الأشكال " مجموعة من الأدوات وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة، وقيامهما بارتكاب 4 وقائع سرقات بدوائر أقسام شرطة (العمرانية، الطالبية، الأهرام) وتصريفهما متحصلات نشاطهما الإجرامى لدى عميلهما سئ النية مقيم بالجيزة، حيث تم ضبطه وكذا ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.