ضبط 720 كيلو جبن رومى غير صالح للاستخدام بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

واصلت مديرية الصحة بأسوان ، اليوم الأحد، تنظيم الحملات الميدانية، للمرور على أماكن بيع وتداول وتخزين المنتجات والسلغ الغذائية، داخل مختلف المدن والمراكز، بإشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن إدارة مراقبة الأغذية، ضبطت 720 كيلو جرام جبنة رومى غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل أسواق مدينة أسوان ، موضحا أنه تم التحفظ علي الكميات المضبوطة ، مع تحرير محاضر الجنح اللازمة تجاه المخالفين وعرضها على الجهات المختصة.

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتكثيف الحملات للتفتيش والرقابة على المنتجات والسلع الغذائية المعروضة بالأسواق للتأكد من جودتها وصلاحيتها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.