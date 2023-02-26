اليوم السابع
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الأحد، 26 فبراير 2023 10:58 ص
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ضبط 27 مخبزا بلديا لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

الأحد، 26 فبراير 2023 10:41 ص
ضبط 27 مخبزا بلديا لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة مخابز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمه إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 27 مخبز بمركزى النوبارية وأبو المطامير لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين. 
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية. 
 
من جانبه أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين على، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة.
 مشددا على أهمية التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

حملات تموينية

محافظة البحيرة

مخابز مخالفة

تهريب الدقيق المدعم

تموين البحيرة

بيع السوق السوداء



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